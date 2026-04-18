مكافأة مالية لسائقي لودرات شاركوا في فتح طريق لموقع الحريق بالقناطر الخيرية

وجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بصرف مكافأة مالية لكل من السائق عواد موسى والسائق محمد أسامة، سائقي اللودرات بالوحدة المحلية لمجلس ومدينة القناطر الخيرية، وذلك تقديرًا لدورهما في دعم جهود الحماية المدنية أثناء التعامل مع حريق عدد من المصانع بعزبة علي أفندي بمنطقة عرب مهدي أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية.



وقد ساهم السائقان في فتح وتمهيد طريق وصول سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، من خلال العمل في ظروف صعبة وخطرة داخل محيط الاشتعال، بما مكّن قوات الحماية المدنية من الوصول السريع إلى بؤر النيران، وساعد في تسريع عمليات السيطرة على الحريق والحد من امتداده.

وأكد محافظ القليوبية أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للنماذج المخلصة من العاملين الذين يشاركون بفاعلية في دعم جهود الدولة والأجهزة التنفيذية خلال المواقف الطارئة.