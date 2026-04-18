قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقاء عربي - تركي يبحث تطورات القضية الفلسطينية وجهود وقف الحرب بغزة
الأهلي سيخسر كثيرا.. شوبير يكشف مصير عودة رضا سليم في الصيف
شتلات ومنظومات ري وبطاريات دواجن.. حزمة دعم عاجلة لمتضرري السيول بسيناء
لمواجهة التحديات المائية.. وزير الري يتابع المشروعات الممولة دوليًا لتعزيز كفاءة إدارة المياه
تطورات أزمة زيزو والزمالك .. مفاجأة في ظهور مستند جديد
ضربات متتالية لقائمة الفراعنة.. 10 نجوم خارج حسابات منتخب مصر في مونديال 2026
الإيدز تحت المجهر.. أعراض مبكرة تحذر منها منظمة الصحة العالمية وطرق الوقاية
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة أحد الطرق خارج مسار زيارته بشمال سيناء
إعلام باكستاني: لا موعد محدد لمحادثات واشنطن وطهران.. ترقب دبلوماسي مستمر
وزيرة خارجية بريطانيا: إعادة فتح ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز «أولوية قصوى»
إطلاق منصة رقمية لإدارة المدارس القومية لتعزيز الشفافية والحوكمة
مضيق هرمز والقانون الدولي.. تحذيرات من انفلات قانوني قد يقود لكارثة عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

نهر يعود من الغياب بعد 5 ملايين سنة.. اختفاء محير في السجل الجيولوجي

أمينة الدسوقي

حير تاريخ نهر كولورادو العلماء لعقود طويلة، بعدما كشفت السجلات الجيولوجية عن فجوة زمنية غامضة امتدت لنحو خمسة ملايين سنة اختفت خلالها آثاره تقريبا.

هذا النهر، الذي يمتد اليوم لأكثر من 2300 كيلومتر ويعد شريانا مائيا حيويا لملايين البشر والكائنات الحية، بدا وكأنه تلاشى من التاريخ، قبل أن يظهر لاحقا ليحفر واحداً من أعظم المعالم الطبيعية على وجه الأرض جراند كانيون.

أدلة تعيد كتابة التاريخ

تشير البيانات إلى أن النهر كان موجوداً في غرب ولاية كولورادو قبل نحو 11 مليون سنة، كما تؤكد أدلة أخرى أنه بدأ يشق طريقه عبر جراند كانيون قبل حوالي 5.6 ملايين سنة لكن ما حدث بين هاتين المرحلتين ظل لغزا مفتوحاً، إلى أن قدمت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Science تفسيراً جديداً و مثيرا.

رجح الباحثون أن النهر لم يختفي فعليا بل كان يتدفق نحو بحيرة داخلية قديمة تُعرف باسم بحيرة بيداهوتشي، تقع شرق جراند كانيون في أراضي أمة نافاجو.

هذه البحيرة كانت بمثابة خزان ضخم تجمعت فيه مياه النهر ورواسبه لعدة ملايين من السنين.

لحظة التحول الكبرى

مع مرور الوقت وامتلاء البحيرة، يعتقد أنها فاضت، ما أدى إلى اندفاع المياه باتجاه جراند كانيون هذا الفيضان شكل نقطة تحول حاسمة، إذ بدأ النهر منذ تلك اللحظة بالتحول إلى نظام نهري واسع يربط داخل القارة بـ خليج كاليفورنيا، وهي المرحلة التي يصفها العلماء بـ«ولادة نهر كولورادو» بشكله الحالي.

الزركون مفاتيح الزمن المخفية في الصخور

اعتمدت الدراسة على تحليل بلورات الزركون الدقيقة داخل الحجر الرملي هذه البلورات تُعد سجلاً زمنياً فائق الدقة، إذ يمكن من خلال نسب اليورانيوم والرصاص بداخلها تحديد عمر الرواسب ومصدرها. 

وقد أظهرت النتائج تطابقاً واضحاً بين رواسب البحيرة ورواسب معروفة للنهر في مناطق أخرى، ما يؤكد أن النهر كان يغذي تلك البحيرة خلال الفترة المفقودة من تاريخه.

كما كشفت الطبقات الصخرية عن تموجات تشير إلى تدفق مياه قوية، إلى جانب العثور على أحافير لأسماك كانت تعيش في بيئات مائية سريعة الجريان، ما يدعم فرضية وجود نهر نشط خلال تلك الحقبة.

عقبات جيولوجية ومسار معقد

من بين أبرز التحديات التي واجهت مسار النهر القديم، مرتفع جيولوجي ضخم يُعرف باسم قوس كايباب. ويرجح الباحثون أن فيضان البحيرة كان العامل الحاسم الذي سمح للنهر بتجاوز هذه العقبة الطبيعية، إلى جانب عمليات تآكل رأسي داخل الصخور وتكون قنوات مائية تحت السطح.

تشكل جراند كانيون عملية طويلة ومعقدة

تؤكد النتائج أن تكون جراند كانيون لم يحدث دفعة واحدة، بل عبر مراحل متعاقبة من النحت والتآكل على مدى ملايين السنين. 

ولا يزال دور نهر كولورادو في هذه العملية محل نقاش علمي، سواء من حيث توقيت تأثيره أو مدى مساهمته في تشكيل الوادي.

صورة أوضح لماضي غامض

تكشف هذه الدراسة أن النهر لم يختفي كما كان يعتقد، بل غير مساره مؤقتاً داخل نظام مائي مغلق، قبل أن يعود ليشكل المشهد الطبيعي الذي نعرفه اليوم.

وبفضل تقنيات تحليل الزركون والأدلة الأحفورية، أصبح بالإمكان سد الفجوة الزمنية التي حيرت العلماء، وإعادة بناء فصل مفقود من تاريخ أحد أهم أنهار أميركا الشمالية.

