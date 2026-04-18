محافظ أسيوط: إزالة فورية لتعديات بـ 3 مراكز وحي غرب

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار حملات الإزالة الفورية للتصدي لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة عبد الفتاح السيسي، وفرض هيبة القانون والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، تواصل جهودها على مدار الساعة لرصد وإزالة أية مخالفات في مهدها، مشددًا على عدم التهاون أو التقاعس في التعامل مع المخالفين.

ففي حي غرب أسيوط، قامت الوحدة المحلية برئاسة ممدوح جبر رئيس الحي، بإزالة فورية لبناء مخالف بالدور الخامس بمنطقة المعلمين في آخر شارع كدواني، كما تم التعامل مع حالة أخرى بمنطقة المعلمين بحري بجوار مسجد الإسراء، حيث جرت الإزالة الفورية للمخالفة، وفي منطقة الأربعين، تم فك شدة خشبية لأعمال بناء بدون ترخيص، وذلك ضمن حملات مكثفة تستهدف القضاء على الظواهر العشوائية.

وفي مركز أسيوط، تواصل الوحدة المحلية برئاسة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس المركز، جهودها للتصدي للبناء المخالف ليلًا ونهارًا، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية منقباد، بفك شدة خشبية للدور الأول العلوي على مساحة 160 مترًا بعزبة الجيش التابعة للقرية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم.

وفي مركز أبنوب، قامت الوحدة المحلية برئاسة مصطفى العطيفي رئيس المركز بتنفيذ حملة بقرية المعابدة، وتم ردم قواعد خرسانية على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بحوض الجرف بقرية العطيات البحرية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكيد على منع تكرار التعديات حفاظًا على الرقعة الزراعية وممتلكات الدولة.

وفي مركز البداري، نفذت الوحدة المحلية برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز، حملة بقرية نجوع المعادي، وأسفرت عن إزالة فورية لحالة بناء مخالف بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية على أرض زراعية خارج الحيز العمراني وبدون ترخيص.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات بشكل يومي بكافة مراكز وقرى المحافظة، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء، وعدم الشروع في أي أعمال مخالفة حفاظًا على الصالح العام.