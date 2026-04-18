القبض على عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
وزير التموين: منصة إلكترونية موحدة لتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية
التبخر الكوني.. علماء يعيدون حساب عمر الكون ويكشفون سيناريو التلاشي الكامل
الضربات تتوالي.. 10 نجوم خارج منتخب مصر في مونديال 2026
«شوبير» يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع محمد أمين توجاي
هل يجوز لأمي أن تُكرهني على الزواج من رجل لا أريده؟ .. الإفتاء تجيب
دعاء أول أيام ذو القعدة لتفريج الكرب.. أدركه بـ 7 كلمات
مسح كوني مذهل يرسم أدق خريطة للفضاء.. 47 مليون مجرة في صورة ثلاثية الأبعاد للكون| إيه الحكاية
نتنياهو: لولا العمليات العسكرية لامتلكت إيران سلاحا نوويا
لقاء عربي - تركي يبحث تطورات القضية الفلسطينية وجهود وقف الحرب بغزة
الأهلي سيخسر كثيرا.. شوبير يكشف مصير عودة رضا سليم في الصيف
شتلات ومنظومات ري وبطاريات دواجن.. حزمة دعم عاجلة لمتضرري السيول بسيناء
برلمان

10 مطالب برلمانية لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتحقيق الأمن الاقتصادي

فريدة محمد

أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، أن توطين الصناعات الاستراتيجية يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الاستيراد، مشدداً على أن الاعتماد على الخارج في الصناعات الحيوية لم يعد خيارًا آمنًا، بل أصبح توطين هذه الصناعات ضرورة لتعزيز الأمن الاقتصادي والصناعي للدولة المصرية مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحد من فاتورة الاسترداد ومضاعفة الصادرات الصناعية وتحقيق الاستقلال الصناعى.

وقال “سليم” فى بيان له أصدره اليوم : إن الدولة المصرية تمتلك فرصًا كبيرة لتحقيق نهضة صناعية حقيقية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعات الدوائية، والصناعات الهندسية، والإلكترونيات، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة مكونات السيارات، والصناعات الكيماوية، وغيرها من الصناعات التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن توطين الصناعات الاستراتيجية يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج، وتوفير العملة الصعبة، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الصادرات المصرية، فضلًا عن دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات العالمية وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب تبني سياسات غير تقليدية وسريعة التنفيذ.

وأشار الدكتور محمد سليم إلى أن هناك 10 خطوات ومطالب عملية لتوطين الصناعات الاستراتيجية وهى :
أولًا: إعداد خريطة وطنية للصناعات الاستراتيجية التي تعتمد مصر على استيرادها، لتحديد الأولويات الصناعية بدقة.
ثانيًا: تقديم حوافز استثمارية استثنائية للمستثمرين في الصناعات الاستراتيجية، بما يشجع على ضخ استثمارات جديدة.
ثالثًا: إنشاء مناطق صناعية متخصصة للصناعات الاستراتيجية، مزودة بكافة البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
رابعًا: دعم نقل التكنولوجيا من خلال الشراكات مع الشركات العالمية الكبرى.
خامسًا: توفير التمويل الميسر للمشروعات الصناعية الكبرى والمتوسطة، لتسريع تنفيذ المشروعات.
سادسًا: دعم الصناعات المغذية للصناعات الاستراتيجية، بما يعزز التكامل الصناعي.
سابعًا: التوسع في تدريب العمالة الفنية المتخصصة لتلبية احتياجات الصناعات الحديثة.
ثامنًا: تسهيل إجراءات التراخيص للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، وتقليل البيروقراطية.
تاسعًا: تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعات الاستراتيجية.
عاشرًا: إطلاق برنامج وطني لتوطين الصناعات الاستراتيجية خلال خمس سنوات، لتحقيق طفرة صناعية شاملة.

وأكد الدكتور محمد سليم أن توطين الصناعات الاستراتيجية يمثل بوابة القوة الاقتصادية لمصر، مشدداً على أن الدولة المصرية تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق الاستقلال الصناعي، من موقع جغرافي متميز، وبنية تحتية قوية، وموارد بشرية مؤهلة.

وأعرب عن ثقته التامة فى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة صناعية قوية تضع مصر في مكانتها كقوة صناعية إقليمية وعالمية.

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

علي الحجار وابنته بثينة

بعد أزمتها مع والدها.. شخص يحاول النصب باسم بثينة علي الحجار

راشد الماجد

راشد الماجد يحيي حفلا في أبوظبي.. 30 أبريل

هاني شاكر

ليلى علوي تطالب الجمهور بالدعاء لـ هاني شاكر بعد تعرضه لوعكة صحية.. شاهد

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد