أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

كشف الإعلامي أحمد حسن عن جاهزية جميع لاعبي الأهلي المصابين ماعدا لاعب واحد وذلك قبل لـ لقاء بيراميدز في الدوري.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر: جاهزية جميع لاعبي الأهلي المصابين لموقعة بيراميدز باستثناء كريم فؤاد".

وأعلن النادي الاهلي عن موعد خوض مباراة ودية استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري.

وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل أمام زد علي ملعب مختار التتش في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز في الثامنة مساء يوم الإثنين 27 أبريل، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.