أحمد الحلواني يكشف سبب قلة أعماله الفنية

كشف الفنان أحمد الحلواني عن الأسباب الحقيقية وراء قلة مشاركاته الفنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اختياراته الشخصية وإيمانه بأن الفرص تأتي في وقتها كانا من أبرز العوامل التي أثرت على ظهوره.



وفي تصريحات لموقع صدي، البلد أوضح الحلواني أنه لم يلجأ يومًا إلى طلب العمل من صناع الفن أو السعي وراء الأدوار بشكل مباشر، قائلاً: "عمري ما كلمت حد وقلت له عايز أشتغل"، مشددًا على قناعته بأن "الرزق عند الله"، وأن كل فنان له نصيبه الذي سيأتي في التوقيت المناسب.

وأشار إلى أنه ينتظر حتى تأتيه الأدوار التي تتناسب مع طموحه الفني لافتًا إلى أنه يسعى دائمًا لتقديم شخصيات متنوعة ومختلفة تترك أثرًا لدى الجمهور، وتُبرز قدراته التمثيلية بشكل أعمق.

وأضاف الحلواني أنه يتمنى خلال الفترة المقبلة أن تتاح له الفرصة للمشاركة في أعمال تحمل مضمونًا قويًا، مؤكدًا رغبته في التنقل بين الأدوار ، حتى يتمكن من الوصول إلى قلوب المشاهدين