نجوم الفن يحتفلون بالعرض الأول لمسرحية «Friday» للمخرج أحمد البوهى

شهد العرض الخاص للمسرحية الموسيقية الاستعراضية «Friday» للمخرج أحمد البوهي حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام، حيث حرص على الحضور كل من ليلى علوي، سيد رجب، رانيا فريد شوقي، أشرف عبدالباقي، حمزة العيلي, حسام داغر، والمخرج خالد جلال، والمخرج أمير رمسيس، تامر نبيل، كارمن سليمان، محمد الشرنوبي.

عرض " فرايداي " إنتاج وتأليف وإخراج أحمد البوهي ويضم العرض أكثر من 200 ممثل وممثلة، بالإضافة لفريق عمل متميز يعمل بتناغم لصناعة هذه التجربة، حيث شارك في الكتابة محمد السوري وكتب الأشعار كل من مؤمن المحمدي وطارق علي، والألحان لإيهاب عبد الواحد، والتدريب الصوتي لمحمد عبد القادر وأميرة رضا، واستعراضات لعاطف عوض ورجوي حامد وسالي أحمد، ورقص نقري ليوني حكيم وليون حكيم، وهندسة صوتية مفدي ثابت، ومدير اداري الفرقة عادل البهدلي، ودعاية وبوسترات شريف قمر، وصف طبول اسلام سامبا، والإضاءة لياسر شعلان، وتوزيع الموسيقى خالد الكمار ووجدي الفوي، ومنتج فني محمود سليمان (كرانشي)، وياسر شعلان تصميم الإضاءة، وتصميم الديكور لحازم شبل، وتصميم الأزياء لغدير خالد، ومخرج منفذ أسامة فوزي، وفريق الإنتاج: كريم حجازي ، محمد شلبي, أميرة رضا، علياء ندا، أحمد علي.