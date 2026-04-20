جهاز Playnix الجديد.. كونسول ألعاب قوي يتحدى Steam Machine بسعر مرتفع

طرحت شركة Playnix جهاز ألعاب مكتبي جديد يستهدف غرفة المعيشة كبديل أقوى لمنصة Steam Machine المؤجلة من Valve، معتمدًا على عتاد PC كامل ومخصص لعشّاق اللعب على التلفزيون بجودة عالية.

ويأتي الجهاز، الذي يوصف أحيانًا بـ«كونسول Playnix»، بمواصفات أقرب لتجميعة ألعاب متوسطة/عليا: معالج AMD Ryzen 5 بست أنوية بقدرة حرارية 65 وات، وبطاقة رسومية AMD Radeon RX 9060 XT بذاكرة 16 جيجابايت، إلى جانب 32 جيجابايت رام وقرص SSD NVMe بسعة 1 تيرابايت في الإصدارات الأعلى، وفق ما رصدته مراجعات Notebookcheck ومنشورات مجتمع اللاعبين على ريديت.

يعمل الجهاز بنظام PlaynixOS المبني على توزيعة Arch Linux، مع واجهة تشبه وضع Big Picture في Steam لتقديم تجربة تصفح ألعاب مريحة من الكنبة باستخدام يد تحكم بدل الفأرة ولوحة المفاتيح.

أداء يتفوّق على Steam Machine.. لكن بسعر أضعاف

بحسب نقاشات مجتمع الهاردوير، يتفوق جهاز Playnix الجديد بوضوح على مواصفات Steam Machine المنتظر من حيث قوة المعالجة الرسومية؛ فبينما تعتمد Steam Machine على شريحة RX 7600M من فئة اللابتوبات (أقرب في الأداء لبطاقات RX 6600/6600 XT)، يقدم Playnix بطاقة RX 9060 XT المكتبية الأقوى بفارق ملحوظ، ما يترجم إلى عدد إطارات أعلى في الألعاب ودعم أفضل لدقات 1440p وربما 4K في كثير من العناوين.

بعض المقارنات على ريديت ذهبت إلى القول إن Steam Machine تبدو «كلابتوب ألعاب قديم بدون شاشة»، بل إن أداءها في بعض السيناريوهات لا يتجاوز منصات ألعاب منزلية مثل PS5 Slim التي بيعت في أوروبا بسعر يقارب 276 يورو قبل الضرائب في نهاية 2025.

في المقابل، تأتي هذه الأفضلية بسعر ثقيل؛ إذ تشير تقارير GameGPU ومنشورات اللاعبين إلى أن نسخة Playnix المزودة بـRX 9060 XT وذاكرة 16 جيجابايت تُباع حاليًا بحوالي 1140 يورو شاملة الضرائب في أوروبا، بعد زيادة مقارنة بسعر إطلاق أقدم بلغ نحو 999 يورو للإصدار الأساسي.

يضع هذا الجهاز في فئة سعرية أعلى بكثير من منصات الألعاب التقليدية، وأقرب إلى تجميعة PC مخصصة لمن يريد حلًا جاهزًا «Plug & Play» بدل تجميعه بنفسه.

PlaynixOS.. لينكس بوجه كونسول

الاختلاف الرئيسي بين هذا الجهاز وتجميعة PC عادية هو نظام التشغيل المخصص PlaynixOS، الذي طوره الفريق المعروف وراء مشروع EmuDeck المتخصص في محاكاة منصات الألعاب القديمة.

النظام مبني على Arch Linux، لكنه يقدم واجهة مصممة خصيصًا للاستخدام من الأريكة: قوائم كبيرة، دعم كامل لوحدات التحكم، وإقلاع مباشرة إلى واجهة الألعاب على غرار SteamOS الموجودة على Steam Deck وأجهزة PC‑Console الحديثة.

هذا يعني أن الجهاز يدعم مكتبة Steam ومعظم متاجر الألعاب الأخرى القابلة للعمل على لينكس عبر Proton أو حلول توافق أخرى، مع توفير وضع إدارة طاقة وتحديثات يُفترض أن تكون بسيطة للمستخدم العادي غير الخبير في أنظمة لينكس.

مع ذلك، يشير بعض المعلقين إلى أن إعداد جهاز بنظام SteamOS أو توزيعات مثل Bazzite على تجميعة PC ذات مواصفات مشابهة قد يكون أرخص وأسهل للبعض، ما يجعل Playnix خيارًا أكثر جاذبية لمن يريد تجربة «جاهزة بالكامل» دون الدخول في تفاصيل تثبيت الأنظمة وضبط التعريفات.

لمن يناسب هذا الجهاز؟

من الواضح أن Playnix لا يستهدف المستخدم العادي الذي يريد بديلاً رخيصًا عن الكونسول؛ فسعر يفوق الألف يورو يضعه في فئة «هواة الهاردوير» الذين يريدون قوة PC مكتبي في شكل صندوق صغير أنيق يمكن وضعه بجوار التلفزيون.

بالنسبة لهؤلاء، قد يكون الجهاز جذابًا لأنه يوفر عتادًا قويًا، وتجربة استخدام تشبه الكونسول، وتوفيرًا لوقت وجهد تجميع وبناء منصة الألعاب من الصفر.

لكن مقارنة بمنصات مثل PS5 أو Xbox Series X – أو حتى تجميعة PC مخصّصة تُبنى يدويًا – تظل نقطة السعر محل جدل واسع على المنتديات؛ فالكثيرون يرون أنه كان سيكون أكثر إغراءً لو بقي السعر قريبًا من 999 يورو بدل ارتفاعه إلى 1140 يورو مع بطاقة RX 9060 XT.

في النهاية، يقدّم Playnix مؤشرًا واضحًا على عودة فكرة «كونسول الـPC» بقوة في 2026: أجهزة صغيرة الحجم، مبنية على لينكس، تستهدف الصالون، وتعيد إحياء روح مشاريع سابقة مثل Alienware Alpha وSteam Machine، لكن هذه المرة بمستوى أداء أقرب لكروت الشاشة المكتبية الحديثة بدل حلول اللابتوب المتواضعة.