«هيوماين» تكشف عن حاسوب «Horizon Pro».. قفزة نوعية في الحوسبة الشخصية بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة "هيوماين (Humain)"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن حاسوبها المحمول الجديد "Horizon Pro PC"، واصفةً إياه بأنه يمثل "تحولاً جذرياً في الحوسبة الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الذاتي".

جاء هذا الإعلان خلال فعاليات قمة "سنابدراغون" (Snapdragon Summit) في ماوي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث استعرضت الشركة قدرات جهازها الذي يركّز على دمج الذكاء الاصطناعي في صميم تجربة المستخدمين من الأفراد والمؤسسات.

أداء فائق ومعالج "Snapdragon X Elite"

يعتمد حاسوب "Horizon Pro" على معالج "Qualcomm Snapdragon X Elite"، الذي وصفه الرئيس التنفيذي لـ"هيوماين"، طارق أمين، بأنه قادر على معالجة البيانات بسرعة تفوق التفكير البشري بمئة مرة، مع أداء استثنائي لمهام الذكاء الاصطناعي.

سرعة المعالجة: يوفر المعالج أداءً رائداً يتيح تنفيذ المهام المعقدة على الفور.

كفاءة الطاقة: يساهم المعالج في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 40% مقارنة بالأنظمة المنافسة، ما يمنح الجهاز عمر بطارية يتجاوز 18 ساعة من العمل المتواصل بشحنة واحدة.

المواصفات الفنية: يأتي الجهاز بشاشة OLED مقاس 14 بوصة بدقة 2.8K، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 32 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية (SSD) تبلغ 1 تيرابايت.

نظام تشغيل ذكي و نموذج لغوي عربي

يتميز الحاسوب بتضمين نظام تشغيل جديد مُصمم خصيصاً للذكاء الاصطناعي يُدعى "Humain One OS".

ورغم أنه يعمل كواجهة متكيفة فوق نظام التشغيل ويندوز (Windows on Arm)، إلا أنه يهدف إلى استبدال واجهة التطبيقات والأيقونات التقليدية بأوامر اللغة الطبيعية، مع واجهة موحّدة تتنبأ باحتياجات المستخدمين.

نموذج "علاّم" (ALLAM): يتكامل النظام بعمق مع نموذج اللغة الكبير "علاّم" المطوّر في السعودية، والمهيأ خصيصاً للغة العربية.

زر الذكاء الاصطناعي المخصص: يحتوي الجهاز على زر مخصص للذكاء الاصطناعي ليحل محل زر "Copilot" المعتاد في حواسيب ويندوز، في تأكيد على هوية الحاسوب المتمركزة حول الذكاء الاصطناعي.

أوضاع عمل مرنة للخصوصية والوصول السحابي

يقدم "Horizon Pro" وضعين متكاملين للذكاء الاصطناعي يمنحان المستخدمين مرونة عالية في إنجاز أعمالهم:

الوضع المحلي (On-Device Mode): مثالي للمهام اليومية والتعامل مع المعلومات الحساسة، حيث يعمل على الجهاز دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، مما يضمن أقصى درجات الخصوصية.

الوضع الهجين (Hybrid Mode): يتيح الوصول إلى أحدث النماذج والمعلومات الفورية من السحابة، وهو الخيار الأفضل للتحليلات المتقدمة والمشاريع الإبداعية التي تتطلب معرفة واسعة.

مبادرات الإطلاق: أعلن الرئيس التنفيذي لـ"هيوماين" عن تخصيص 500 وحدة من حاسوب "Horizon Pro" لطلاب الجامعات ضمن مبادرة تشجع على تبني التقنية وتنمية مهارات الجيل القادم من المبتكرين.

وسيتاح الجهاز للمؤسسات والأفراد حول العالم، مع الإشارة إلى أن إطلاق برمجيات "Humain One" بشكل رسمي سيكون خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض بتاريخ 27 أكتوبر.