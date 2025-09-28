قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرق استخراج القيد العائلي .. اعرف الخطوات
نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل
هل نحن مُؤاخذون على رمي بقايا الطعام في سلة المهملات؟ أمين الفتوى يجيب
حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو
أسامة عرابي يحذّر الأهلي قبل مواجهة الزمالك: خط الدفاع ليس في أفضل حالاته
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
اليوم.. «العربي الناصري» يُحيي الذكرى الـ55 لرحيل عبدالناصر بندوة حول تحديات المرحلة
وزيرة الخارجية البريطانية: المجتمع الدولي يقترب من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غـــزة
وزير الدفاع الباكستاني يدعو لتشكيل حلف عسكري إسلامي على غرار الناتو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بـ«حل الدولتين».. وإدانة للاعتداءات على الدوحة
دعاء قبل بداية العمل .. ردّده يوفقك الله وييسر لك أمورك كلها
55 عامًا على رحيل زعيم الأمة| رفع شعار «ما أخذ بالقوة يسترد بالقوة» ونضاله ضد الاحتلال ممتد إلى الآن.. محطات في حياة جمال عبدالناصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«هيوماين» تكشف عن حاسوب «Horizon Pro».. قفزة نوعية في الحوسبة الشخصية بالذكاء الاصطناعي

هيوماين
هيوماين
احمد الشريف

كشفت شركة "هيوماين (Humain)"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن حاسوبها المحمول الجديد "Horizon Pro PC"، واصفةً إياه بأنه يمثل "تحولاً جذرياً في الحوسبة الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الذاتي".

 جاء هذا الإعلان خلال فعاليات قمة "سنابدراغون" (Snapdragon Summit) في ماوي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث استعرضت الشركة قدرات جهازها الذي يركّز على دمج الذكاء الاصطناعي في صميم تجربة المستخدمين من الأفراد والمؤسسات.

أداء فائق ومعالج "Snapdragon X Elite"

يعتمد حاسوب "Horizon Pro" على معالج "Qualcomm Snapdragon X Elite"، الذي وصفه الرئيس التنفيذي لـ"هيوماين"، طارق أمين، بأنه قادر على معالجة البيانات بسرعة تفوق التفكير البشري بمئة مرة، مع أداء استثنائي لمهام الذكاء الاصطناعي.

سرعة المعالجة: يوفر المعالج أداءً رائداً يتيح تنفيذ المهام المعقدة على الفور.

كفاءة الطاقة: يساهم المعالج في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 40% مقارنة بالأنظمة المنافسة، ما يمنح الجهاز عمر بطارية يتجاوز 18 ساعة من العمل المتواصل بشحنة واحدة.

المواصفات الفنية: يأتي الجهاز بشاشة OLED مقاس 14 بوصة بدقة 2.8K، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 32 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية (SSD) تبلغ 1 تيرابايت.

نظام تشغيل ذكي و نموذج لغوي عربي

يتميز الحاسوب بتضمين نظام تشغيل جديد مُصمم خصيصاً للذكاء الاصطناعي يُدعى "Humain One OS". 

ورغم أنه يعمل كواجهة متكيفة فوق نظام التشغيل ويندوز (Windows on Arm)، إلا أنه يهدف إلى استبدال واجهة التطبيقات والأيقونات التقليدية بأوامر اللغة الطبيعية، مع واجهة موحّدة تتنبأ باحتياجات المستخدمين.

نموذج "علاّم" (ALLAM): يتكامل النظام بعمق مع نموذج اللغة الكبير "علاّم" المطوّر في السعودية، والمهيأ خصيصاً للغة العربية.

زر الذكاء الاصطناعي المخصص: يحتوي الجهاز على زر مخصص للذكاء الاصطناعي ليحل محل زر "Copilot" المعتاد في حواسيب ويندوز، في تأكيد على هوية الحاسوب المتمركزة حول الذكاء الاصطناعي.

أوضاع عمل مرنة للخصوصية والوصول السحابي

يقدم "Horizon Pro" وضعين متكاملين للذكاء الاصطناعي يمنحان المستخدمين مرونة عالية في إنجاز أعمالهم:

الوضع المحلي (On-Device Mode): مثالي للمهام اليومية والتعامل مع المعلومات الحساسة، حيث يعمل على الجهاز دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، مما يضمن أقصى درجات الخصوصية.

الوضع الهجين (Hybrid Mode): يتيح الوصول إلى أحدث النماذج والمعلومات الفورية من السحابة، وهو الخيار الأفضل للتحليلات المتقدمة والمشاريع الإبداعية التي تتطلب معرفة واسعة.

مبادرات الإطلاق: أعلن الرئيس التنفيذي لـ"هيوماين" عن تخصيص 500 وحدة من حاسوب "Horizon Pro" لطلاب الجامعات ضمن مبادرة تشجع على تبني التقنية وتنمية مهارات الجيل القادم من المبتكرين.

 وسيتاح الجهاز للمؤسسات والأفراد حول العالم، مع الإشارة إلى أن إطلاق برمجيات "Humain One" بشكل رسمي سيكون خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض بتاريخ 27 أكتوبر.

هيوماين Horizon Pro Horizon Pro PC

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

المخالفات المرورية

خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة

وزارة العمل

وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم

نتنياهو

عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو عرقل الاتفاقات وهاجم الوسطاء

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

هل قول "صدق الله العظيم" بعد قراءة القرآن بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب

الصلاة

أحكام مهمة لمن يأتي متأخرا في صلاة الجماعة.. تعرف عليها

الصلاة

ما هي عورة الرجل في الصلاة؟ دار الإفتاء تكشف عن حدودها

بالصور

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة

الكرواسون
الكرواسون
الكرواسون

في المنزل .. اكتشف طرق علاج آلام القدم والوقاية منها

الام القدم
الام القدم
الام القدم

فستان لافت.. رانيا منصور تخطف الانظار بظهورها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

سعر ماكسوس G50 بلس 2025 في السعودية

ماكسوس ‏G50‎‏ بلس
ماكسوس ‏G50‎‏ بلس
ماكسوس ‏G50‎‏ بلس

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد