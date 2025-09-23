هواوي تعلن عن خطة "طموحة" لبناء أقوى الحواسب لتشغيل الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة هواوي الصينية، خلال حدثها السنوي للعملاء في شنجهاي الأسبوع الماضي، عن خططها لإطلاق "حواسب فائقة" (Superpods) جديدة في أواخر عامي 2026 و 2027، في خطوة تمثل تحديًا مباشرًا للعقوبات الأمريكية التي تهدف إلى إعاقة تقدمها التكنولوجي.

أكدت هواوي أن هذه الأجهزة الجديدة، التي تحمل اسم Atlas 950 و Atlas 960، ستكون أقوى الحواسب الفائقة في العالم وستحتفظ بهذا اللقب لسنوات قادمة، وذلك على الرغم من القيود التي تمنعها من الحصول على أشباه الموصلات المتطورة.

ما هي "الحواسب الفائقة" (Superpods) من هواوي؟

"السوبربود" ليس جهاز كمبيوتر واحد، بل هو نظام من أجهزة الكمبيوتر المترابطة التي تجمع قوة آلاف الرقائق معًا.

وهذا يوفر قدرًا هائلاً من قوة الحوسبة اللازمة لتشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة.

وتخطط هواوي لربط العشرات من هذه "السوبربودات" معًا لإنشاء أقوى "عناقيد حاسوبية فائقة" (SuperClusters) في العالم.

الجيل الجديد من شرائح Ascend لمسرعات الذكاء الاصطناعي

ستعتمد هذه الحواسب الفائقة على الجيل الجديد من شرائح "Ascend"، وهي مسرعات الذكاء الاصطناعي التي تطورها هواوي.

وكشفت الشركة عن خارطة طريقها للسنوات الثلاث القادمة، والتي تشمل إطلاق شريحة Ascend 950 في 2026، و Ascend 960 في الربع الأخير من 2027، و Ascend 970 في الربع الأخير من 2028.

استراتيجية "الاعتماد على الذات" في مواجهة الحظر

تأتي هذه الإعلانات في وقت تواجه فيه الصين صعوبة في مواكبة عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI وجوجل بسبب حظر الولايات المتحدة تصدير أقوى شرائح الذكاء الاصطناعي من "Nvidia" إليها.

وقال إريك شو، الرئيس الدوري لشركة هواوي: "استراتيجيتنا هي إنشاء بنية حوسبة جديدة، وتطوير حواسب وعناقيد فائقة، لتلبية الطلب طويل الأجل على قوة الحوسبة بشكل مستدام".

ووصف محللون هذه الخطوة بأنها "علامة فارقة" و"دفعة قوية نحو الاعتماد على الذات في مواجهة قيود التصدير".

ويبدو أن هواوي، بغض النظر عما تفعله الولايات المتحدة لتقييدها، تجد دائمًا طريقة للتغلب على العقبات.

فبعد حرمانها من نظام أندرويد، طورت نظام HarmonyOS. وبعد منعها من الحصول على الرقائق المتطورة، قامت بتصنيع معالجات 5G خاصة بها.

وهذا الإعلان الجديد ليس إلا أحدث فصول قصة الصمود والمنافسة التي تخوضها الشركة.