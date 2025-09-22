قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هواوي تطلق هاتف nova 14 Pro بكاميرا خارقة وسعر مذهل

احمد الشريف

أعلنت شركة هواوي رسميًا عن إطلاق أحدث هواتفها الموجهة للشباب، nova 14 Pro، والذي يهدف إلى إحداث هزة في سوق الهواتف المتوسطة العليا من خلال تقديم نظام كاميرا احترافي ومواصفات رائدة بسعر تنافسي للغاية. 

يأتي الهاتف الجديد ليؤكد على استراتيجية هواوي في التركيز على الابتكار في مجال التصوير الفوتوغرافي، وتقديم ميزات كانت حكرًا على الهواتف الأغلى ثمنًا لشريحة أوسع من المستخدمين.

كاميرا بفتحة عدسة متغيرة ونظام سيلفي ثوري

تكمن القوة الخارقة لهاتف nova 14 Pro في نظام الكاميرا الخلفي الذي تتصدره عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية فتحة العدسة المتغيرة (f/1.4 إلى f/4.0)، وهي ميزة تسمح بالتحكم الدقيق في كمية الضوء وعمق المجال، مما يمنح صورًا احترافية في مختلف ظروف الإضاءة. 

وإلى جانب العدسة الرئيسية، يضم الهاتف عدسة تيليفوتو بدقة 12 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 3x مع مثبت بصري (OIS)، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

لكن الابتكار الأبرز يظهر في الكاميرا الأمامية، حيث يقدم الهاتف نظامًا مزدوجًا فريدًا من نوعه، يجمع بين عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تيليفوتو للبورتريه بدقة 8 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 2x، هذا النظام الثوري يتيح للمستخدمين التقاط صور سيلفي بجودة استثنائية وبورتريه بعزل طبيعي، وهي قدرات غير مسبوقة في كاميرا أمامية.

شاشة رائدة وبطارية تدوم طويلاً

لم تقتصر المميزات على الكاميرا فقط، بل يأتي الهاتف بشاشة LTPO OLED منحنية بقياس 6.78 بوصة، تدعم معدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتز، مما يوفر تجربة بصرية سلسة وغنية بالألوان. ويعمل الجهاز بمعالج Kirin 8020 الذي يقدم أداءً قويًا وموثوقًا في المهام اليومية والألعاب. 

ولضمان تجربة استخدام متكاملة، تم تزويد الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير، مع دعم لتقنية الشحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 100 واط.

سعر مذهل يغير قواعد المنافسة

أما المفاجأة الكبرى فكانت في السعر، حيث طرحت هواوي هاتف nova 14 Pro في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من حوالي 699 يورو لنسخة 512 جيجابايت. هذا السعر، عند مقارنته بالمواصفات المتقدمة ونظام الكاميرا الاحترافي الذي يقدمه الهاتف، يُعتبر مذهلاً ويضعه في موقع تنافسي قوي للغاية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للباحثين عن تجربة تصوير رائدة دون الحاجة لدفع أسعار الهواتف الفاخرة.

