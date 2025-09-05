أخبار التكنولوجيا| هواوي تكشف عن الهاتف الثلاثي الطي الأكثر تطورا في العالم.. إطلاق هاتف أوبو الجديد Reno 14 FS 5G بمواصفات قوية وسعر غامض

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



سامسونج تكشف رسميا عن Galaxy S25 FE.. مزايا رائدة بسعر أقل

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، عن أحدث أعضاء عائلة هواتفها الرائدة Galaxy S25، وكشفت رسميا عن Galaxy S25 FE بنسخة Fan Edition، التي تتميز بمواصفات قوية ودعم طويل للبرمجيات ووخصائص Galaxy AI، مع سعر أكثر تنافسية.



أدوبي تطلق تطبيق Premiere لمستخدمي آيفون مجانا

أعلنت شركة أدوبي Adobe، عن إتاحة تطبيق تحرير الفيديو الشهير Premiere لمستخدمي أجهزة آيفون خلال هذا الشهر، مع وعود بتجربة تحرير احترافية Pro-level على الهاتف المحمول مجانا، كما أكدت الشركة أن نسخة خاصة بنظام أندرويد قيد التطوير.

سامسونج تكشف عن سلسلة Galaxy Tab S11 بتصميم أنحف من آيباد



أعلنت شركة سامسونج، عن إطلاق سلسلة Galaxy Tab S11، التي تضم جهازين لوحيين رائدين بتصميم فائق النحافة وشاشات كبيرة نابضة بالألوان، مدعومين بأحدث معالجات “ميدياتك” وتقنيات Galaxy AI، ليكونا من أقوى الأجهزة اللوحية في تاريخ الشركة.



قبل الإعلان الرسمي.. حقيقة زيادة أسعار iPhone 17

لم يتبق سوى أيام قليلة على موعد حدث آبل المرتقب في 9 سبتمبر 2025، حيث ستكشف الشركة عن سلسلة هواتفها الجديدة iPhone 17، وبينما انتشرت خلال الأسابيع الماضية تقارير تتحدث عن زيادات كبيرة في الأسعار، تكشف تحليلات جديدة أن تلك التغييرات قد تكون محدودة وأقل مما كان متوقعا في البداية.



هواوي تكشف عن Mate XTs.. الهاتف الثلاثي الطي الأكثر تطورا في العالم

أعلنت شركة هواوي، عن إطلاق هاتفها الجديد Mate XTs، ليكون ثاني هاتف ثلاثي الطي ينتج بكميات تجارية بعد إصدار العام الماضي Mate XT.

أعلنت شركة أيسر Acer، خلال معرض IFA 2025 في برلين عن جهازها الجديد Swift Air 16، الذي تقدمه كأحد أخف الحواسيب المحمولة في العالم، ومنافسا مباشرا لخط MacBook Air من آبل.

كشفت شركة أوبو Oppo، عن هاتفها الجديد Reno 14 FS 5G، بعد أشهر من إعلان سلسلة Oppo Reno 14 عالميا في يوليو الماضي، والتي شملت هواتف مثل Reno 14F و Reno 14 و Reno 14 Pro، ليعزز تشكيلة الهواتف المتوسطة المزودة بتقنية الجيل الخامس.

في سباق محموم على رسم ملامح المستقبل، تتنافس القوى العظمى على السيطرة على الذكاء الاصطناعي، التقنية التي ينظر إليها باعتبارها سلاحا اقتصاديا واستراتيجيا للقرن الحادي والعشرين.