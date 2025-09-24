قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشهاد 15 فلسطينيا على الأقل في قصف وحشي إسرائيلي على غزة
العلاقة الزوجية .. الإفتاء: لا ينبغي للزوج طلب زوجته في 3 أوقات
هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟
مجدي عبدالغني: كنت أفضل من الخطيب أحيانًا.. ولم أعترض على الجوائز
في افتتاح أكاديمية الرقص الشرقي.. «دينا» ترد على الانتقادات |خاص
أحمد شوبير يهاجم لاعبي الأهلي: «النادي وفرلكم كل شيء.. أصلحوا من أنفسكم»
سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر
26 أكتوبر.. موعد عقد أول امتحانات شهرية بالمدارس في العام الدراسي الجديد
بعيدًا عن الأضواء .. نجل الفنانة «دينا»: أحب الطبخ وأفكر أتعلم الرقص في أكاديمية ماما |خاص
كيفية استخراج البطاقة الشخصية لكبار السن 2025
«ميدو»: الأفضل للأهلي حاليًا إعارة «زيزو» حتى يستعيد مستواه
رئيس الحكومة المغربية: غزة تستحق مساعدات عاجلة دون قيد أو شرط
أخبار السيارات| مرسيدس تطلق أرخص سيارة SUV لتحل محل الفئة A.. نيسان تتفوق على تسلا بنظام الذكاء الاصطناعي ProPilot الجديد

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

كشفت شركة نيسان عن تطوير نظام القيادة شبه المستقل ProPILOT من الجيل القادم، والذي سيُطرح لأول مرة في اليابان خلال السنة المالية 2027 التي تنتهي في مارس 2028.

تشهد أسعار سيارات فولكس فاجن موديل 2026 في الولايات المتحدة زيادات ملحوظة وصلت إلى 6.5%، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى مواجهة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس "دونالد ترامب" رغم أن الشركة لم تصرّح بذلك بشكل مباشر.

منذ إطلاقها عام 2021، أصبحت جيب رانجلر 4xe واحدة من أكثر السيارات الهجينة القابلة للشحن مبيعًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

عندما قامت ’جنرال موتورز‘ بطرح ’سوبر كروز‘ (Super Cruise) كأول تقنية حقيقية في قطاع السيارات لمساعَدة السائق بدون استعمال الأيدي، ترافقت مع ميّزة هي الأخرى الأولى أيضاً من نوعها ضمن هذا القطاع: نظام انتباه السائق. ويشمل هذا النظام كاميرا صغيرة على عمود عجلة القيادة لمراقَبة موضع رأس وعينَي السائق عندما تكون تقنية ’سوبر كروز‘ مفعَّلة. وفي حال نظر السائق بعيداً عن الطريق لفترة طويلة جداً، يخضع النظام عندها لسلسلة من التنبيهات بهدف إعادة تحفيز عملية التركيز لدى السائق.

اتخذت مرسيدس بنز مسارًا جديدًا في خطتها للسيارات الصغيرة، بعد أن كان من المقرر أن تحل CLA محل الفئة A كنقطة دخول أساسية إلى العلامة.

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

رحمة احمد

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

شوبير

تعليمات خاصة لإمام عاشور.. ومنع مؤقت من استخدام الهاتف

خالد الغندور

قلت من بدري .. خالد الغندور ينتقد مدرب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

الزمالك

«بيبو»: الجونة أهدر العديد من الفرص أمام الزمالك وكان الأقرب للفوز

بالصور

تجعلها طازجة لفترة أطول.. طرق ذكية لحفظ النعناع والبقدونس والشبت والكزبرة |تعرف عليها

يحمي اللثة ويقلل خطر فقدان الأسنان.. فوائد غير متوقعة لاتباع النظام الغذائي المتوسطي على صحة الفم

لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل

التهاب المفاصل الروماتويدي .. أبرز الأعراض غير المتوقعة ومضاعفاته الخطيرة

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

