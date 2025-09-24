أخبار السيارات| مرسيدس تطلق أرخص سيارة SUV لتحل محل الفئة A.. نيسان تتفوق على تسلا بنظام الذكاء الاصطناعي ProPilot الجديد

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

كشفت شركة نيسان عن تطوير نظام القيادة شبه المستقل ProPILOT من الجيل القادم، والذي سيُطرح لأول مرة في اليابان خلال السنة المالية 2027 التي تنتهي في مارس 2028.

تشهد أسعار سيارات فولكس فاجن موديل 2026 في الولايات المتحدة زيادات ملحوظة وصلت إلى 6.5%، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى مواجهة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس "دونالد ترامب" رغم أن الشركة لم تصرّح بذلك بشكل مباشر.

منذ إطلاقها عام 2021، أصبحت جيب رانجلر 4xe واحدة من أكثر السيارات الهجينة القابلة للشحن مبيعًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

عندما قامت ’جنرال موتورز‘ بطرح ’سوبر كروز‘ (Super Cruise) كأول تقنية حقيقية في قطاع السيارات لمساعَدة السائق بدون استعمال الأيدي، ترافقت مع ميّزة هي الأخرى الأولى أيضاً من نوعها ضمن هذا القطاع: نظام انتباه السائق. ويشمل هذا النظام كاميرا صغيرة على عمود عجلة القيادة لمراقَبة موضع رأس وعينَي السائق عندما تكون تقنية ’سوبر كروز‘ مفعَّلة. وفي حال نظر السائق بعيداً عن الطريق لفترة طويلة جداً، يخضع النظام عندها لسلسلة من التنبيهات بهدف إعادة تحفيز عملية التركيز لدى السائق.

اتخذت مرسيدس بنز مسارًا جديدًا في خطتها للسيارات الصغيرة، بعد أن كان من المقرر أن تحل CLA محل الفئة A كنقطة دخول أساسية إلى العلامة.