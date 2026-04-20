مكون غذائي واحد قد يحمي قلبك من الشيخوخة.. تعرّف عليه

جولة خليجية .. الشرع يزور السعودية ويلتقي ولي العهد
محلل سياسي : الميليشيات عقبة شائكة في ملف المفاوضات بين إيران وأمريكا
مفاجآت في ملف مفاوضات إيران وأمريكا .. سعيد : اتفاق محتمل شبيه بـ2015
عبد المنعم سعيد : ترامب مضطرب ويقود قراراته دون فريق دعم سياسي .. فيديو
الخارجية : تنسيق مع الإمارات لمعرفة سبب وفاة الطبيب ضياء العوضي
الأهلي يهزم زد وديًا بثلاثية استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز.. صور
جدل مصطنع | حزب النور يرفض دعوات حظر النقاب في الأماكن العامة
خاص بوقف إطلاق النار .. إقرار بند قطري طارئ من الاتحاد البرلماني الدولي
ضغط أمريكي مفاجئ .. واشنطن تطلب من لبنان إلغاء قانون يجرّم التواصل مع إسرائيل
الوضع حرج | تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر .. خاص
أزمة فيديو 4K بين تعقيدات التراخيص القانونية وتكلفة الإنتاج التقني.. تفاصيل
ترامب : القيادة الإيرانية أرسلت مئات السفن إلى أمريكا للحصول على النفط
أصل الحكاية

مكون غذائي واحد قد يحمي قلبك مع الشيخوخة.. تعرّف عليه
مكون غذائي واحد قد يحمي قلبك مع الشيخوخة.. تعرّف عليه
ولاء عادل

مع التقدم في السن، يصبح الحفاظ على صحة القلب أولوية لا يمكن تجاهلها، خاصة أن التغيرات الطبيعية في الجسم تزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة. ويؤكد مختصون أن اتباع نظام غذائي متوازن، إلى جانب النشاط البدني، يمثل خط الدفاع الأول ضد أمراض القلب.

الكوليسترول.. توازن دقيق يحدد صحة الشرايين


ووفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، تلعب مستويات الكوليسترول دورًا أساسيًا في كفاءة الجهاز القلبي، إذ يرتبط ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL) وانخفاض الكوليسترول الجيد (HDL) بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب. ورغم أهمية الكوليسترول في وظائف الجسم الحيوية، فإن زيادته تؤدي إلى ترسب الدهون داخل الأوعية الدموية.

ومع الوقت، تتكون ترسبات دهنية تُضيّق الشرايين وتعيق تدفق الدم، ما يرفع احتمالات التعرض لأزمات قلبية أو سكتات دماغية، وهي من أبرز مضاعفات تصلب الشرايين.

الكربوهيدرات.. ليست كلها متشابهة


يؤثر نوع الغذاء بشكل مباشر على مستويات الكوليسترول، خاصة الكربوهيدرات. فالأطعمة الغنية بالسكريات المكررة مثل الخبز الأبيض والمشروبات المحلاة قد تؤدي إلى نتائج عكسية على صحة القلب، بينما تساهم الكربوهيدرات المعقدة في تحسين المؤشرات الصحية.

وتشمل الخيارات المفيدة الحبوب الكاملة والبقوليات بمختلف أنواعها، إلى جانب البطاطا الحلوة والفواكه مثل التوت، حيث تساعد هذه الأطعمة على استقرار سكر الدم وتقليل التأثير السلبي على الدهون.

الشوفان.. خيار يومي لصحة أفضل


يُعد الشوفان من أبرز الأطعمة التي ينصح بها خبراء التغذية لدعم صحة القلب، لاحتوائه على ألياف قابلة للذوبان، أبرزها “بيتا جلوكان”، التي تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول الضار والتخلص منه.

كما يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساهم في تقليل تلف الكوليسترول داخل الجسم، ما يقلل من تراكم الدهون في الشرايين ويحسن من كفاءتها.

طريقة التناول تصنع الفرق


لتحقيق أفضل فائدة من الشوفان، يُفضل تناوله دون إضافات ضارة مثل السكريات أو الدهون المشبعة، التي قد تقلل من تأثيره الإيجابي.

وينصح بإضافة مكونات صحية مثل المكسرات أو الفواكه الطازجة، لتحويله إلى وجبة متكاملة تدعم القلب وتساعد على خفض الكوليسترول تدريجيًا.

تقدم العمر يزيد المخاطر


تُظهر البيانات أن احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية ترتفع بشكل ملحوظ بعد سن 65 عامًا، ما يجعل الالتزام بعادات غذائية صحية أمرًا ضروريًا للحفاظ على جودة الحياة.

خطوات بسيطة.. حماية طويلة الأمد


ويؤكد الخبراء أن إدخال تغييرات بسيطة على النظام الغذائي، مثل الاعتماد على الشوفان بشكل منتظم، يمكن أن يحقق نتائج ملموسة في تقليل المخاطر وتعزيز صحة القلب، دون الحاجة إلى تغييرات جذرية أو معقدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

اجازة 25 أبريل

السبت أم الخميس؟..موعد إجازة 25 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ترشيحاتنا

Huawei Pura X Max

مواصفات وسعر Huawei Pura X Max رسمياً.. عملاق هواوي يتحدى الجميع

انفينيتي QX55 موديل 2026

سعر ومواصفات انفينيتي QX55 موديل 2026 في السعودية

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. هونر تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة | إليك مواصفاتها وبسرعة شحن طلقة إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2026

بالصور

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

من أعلى الأصوات.. فرح الزاهد تعرض تجربة إنسانية في مهرجان أسوان

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

عمرو عاطف : حورية فرغلي تقدم استعراضات كثيرة في سندريلا رادوبي

مسرحية سندريلا المصرية
مسرحية سندريلا المصرية
مسرحية سندريلا المصرية

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد