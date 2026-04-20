مكون غذائي واحد قد يحمي قلبك من الشيخوخة.. تعرّف عليه

مع التقدم في السن، يصبح الحفاظ على صحة القلب أولوية لا يمكن تجاهلها، خاصة أن التغيرات الطبيعية في الجسم تزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة. ويؤكد مختصون أن اتباع نظام غذائي متوازن، إلى جانب النشاط البدني، يمثل خط الدفاع الأول ضد أمراض القلب.

الكوليسترول.. توازن دقيق يحدد صحة الشرايين



ووفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، تلعب مستويات الكوليسترول دورًا أساسيًا في كفاءة الجهاز القلبي، إذ يرتبط ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL) وانخفاض الكوليسترول الجيد (HDL) بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب. ورغم أهمية الكوليسترول في وظائف الجسم الحيوية، فإن زيادته تؤدي إلى ترسب الدهون داخل الأوعية الدموية.

ومع الوقت، تتكون ترسبات دهنية تُضيّق الشرايين وتعيق تدفق الدم، ما يرفع احتمالات التعرض لأزمات قلبية أو سكتات دماغية، وهي من أبرز مضاعفات تصلب الشرايين.

الكربوهيدرات.. ليست كلها متشابهة



يؤثر نوع الغذاء بشكل مباشر على مستويات الكوليسترول، خاصة الكربوهيدرات. فالأطعمة الغنية بالسكريات المكررة مثل الخبز الأبيض والمشروبات المحلاة قد تؤدي إلى نتائج عكسية على صحة القلب، بينما تساهم الكربوهيدرات المعقدة في تحسين المؤشرات الصحية.

وتشمل الخيارات المفيدة الحبوب الكاملة والبقوليات بمختلف أنواعها، إلى جانب البطاطا الحلوة والفواكه مثل التوت، حيث تساعد هذه الأطعمة على استقرار سكر الدم وتقليل التأثير السلبي على الدهون.

الشوفان.. خيار يومي لصحة أفضل



يُعد الشوفان من أبرز الأطعمة التي ينصح بها خبراء التغذية لدعم صحة القلب، لاحتوائه على ألياف قابلة للذوبان، أبرزها “بيتا جلوكان”، التي تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول الضار والتخلص منه.

كما يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساهم في تقليل تلف الكوليسترول داخل الجسم، ما يقلل من تراكم الدهون في الشرايين ويحسن من كفاءتها.

طريقة التناول تصنع الفرق



لتحقيق أفضل فائدة من الشوفان، يُفضل تناوله دون إضافات ضارة مثل السكريات أو الدهون المشبعة، التي قد تقلل من تأثيره الإيجابي.

وينصح بإضافة مكونات صحية مثل المكسرات أو الفواكه الطازجة، لتحويله إلى وجبة متكاملة تدعم القلب وتساعد على خفض الكوليسترول تدريجيًا.

تقدم العمر يزيد المخاطر



تُظهر البيانات أن احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية ترتفع بشكل ملحوظ بعد سن 65 عامًا، ما يجعل الالتزام بعادات غذائية صحية أمرًا ضروريًا للحفاظ على جودة الحياة.

خطوات بسيطة.. حماية طويلة الأمد



ويؤكد الخبراء أن إدخال تغييرات بسيطة على النظام الغذائي، مثل الاعتماد على الشوفان بشكل منتظم، يمكن أن يحقق نتائج ملموسة في تقليل المخاطر وتعزيز صحة القلب، دون الحاجة إلى تغييرات جذرية أو معقدة.