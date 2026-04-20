قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية "يوم الربيع" بنادي الاتحاد

أحمد بسيوني

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات احتفالية "يوم الربيع"، وذلك بنادي الاتحاد السكندري (فرع أبيس)، بالتعاون مع مؤسسة تطبيق سند للتنمية الشاملة ومؤسسة الصاري للتطوير والتنمية التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي.

استقبلت الاحتفالية 100 طفل تقريبًا، من دور رعاية مختلفة، تتراوح أعمارهم من تسعة أعوام إلى أربعة عشر عامًا. وتضمن برنامج الحفل عدة فقرات ومسابقات وورش عمل متنوعة، منها الفنية مثل ورشة الرسم على الوجه، والتي تهدف إلى تنمية خيالهم الفني من خلال اختيار أشكال ورسومات مبهجة تعبر عن شخصياتهم، وأيضًا ورش عمل إبداعية مثل ورشة عمل تلوين الجبس، والتي تهدف إلى تنمية المهارات اليدوية والإبداعية لدى الأطفال، وتشجيعهم على التعبير الفني باستخدام الألوان.

كما شهدت الاحتفالية ورش عمل ثقافية مثل ورشة عمل الحكي القصصي، والتي تهدف إلى تنمية مهارات الاستماع والتخيل لدى الأطفال، وتعزيز القيم الإيجابية من خلال القصص الهادفة، وأيضًا ورشة اللغة الهيروغليفية، والتي تهدف إلى تعريف الأطفال بالحضارة المصرية القديمة وتعليمهم أساسيات الكتابة الهيروغليفية بطريقة مبسطة وممتعة.

وتضمن اليوم عددًا من الألعاب الرياضية والترفيهية، مثل كرة القدم والسلة وورشة لعبة "سباق"، والتي تهدف إلى تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة وتنمية مهارات التعاون والعمل الجماعي وتحسين اللياقة البدنية وتعزيز روح الفريق والانضباط لدى الأطفال، وتنمية مهاراتهم الحركية والبدنية في أجواء ترفيهية آمنة، وأيضًا تعريف الأطفال بالألعاب الحركية الجماعية التي تعزز التفاعل الاجتماعي وتنمي روح المنافسة الإيجابية. هذا وبالإضافة إلى منطقة الألعاب الخاصة بالأطفال التي تهدف إلى توفير مساحة آمنة وممتعة للترفيه، حتى تساعد الأطفال على تفريغ طاقاتهم وتنمية مهاراتهم الحركية والاجتماعية.

تأتي الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية في خدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث إنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء في دور الرعاية الاجتماعية، وتقديم الدعم المعنوي والثقافي ومنحهم الفرصة للتعبير عن مواهبهم، وذلك من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.

الإسكندرية يوم الربيع احتفالية الاتحاد السكندري الطفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد