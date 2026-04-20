مجلس الدراسات العليا بجامعة قناة السويس يستعرض الخطة الاستراتيجية 2026–2030

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس جلسته رقم (451)، برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور السادة وكلاء الكليات ومديري عموم القطاع، وأعضاء المجلس من الخارج.

حيث استهل المجلس أعماله باستعراض الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة 2026-2030، والتي قدمت شرحاً وافياً لها الدكتورة ثناء النحلة ، مبرزةً طموح الجامعة في تحقيق الريادة في بناء اقتصاد معرفي مستدام عبر تعليم ذكي وبحث علمي مبتكر يخدم المجتمع ويعد كوادر قادرة على المنافسة دولياً، كما أوضحت أن رسالة الجامعة ترتكز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ببرامج تواكب الجيل الرابع للجامعات وتدعم رواد الأعمال وقادة الفكر في إطار من القيم والأخلاق المجتمعية.

وفي سياق متصل، شدد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة خلال الجلسة على ضرورة سرعة الانتهاء من حصر أعداد طلاب الماجستير والدكتوراه في كافة كليات الجامعة بدقة وعناية.



ثم استكمل المجلس مناقشة جدول أعماله العام، مطلعاً على طلبات القيد ومنح الدرجات العلمية والموضوعات البحثية المدرجة، بما يضمن استمرارية وتطوير الأداء بقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

كما استعرض المجلس سبل تعزيز التعاون الدولي عبر دراسة وتجديد مجموعة من الاتفاقيات مع جامعات عالمية مرموقة، تهدف إلى تبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة داخل الجامعة.

وفي ختام الجلسة، ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية، شملت متابعة خطط البعثات الخارجية، والمنح الدراسية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تنظيم ملفات الإعارات والمهمات العلمية، بما يضمن استمرارية الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة.