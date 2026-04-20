العتال: حققنا تعاونا ناجحا مع البنك الزراعى وأورنج .. وندعم خطط التنمية فى سيناء

صرح المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتال أن المجموعة تتعاون مع شركات ومؤسسات كبرى مثل البنك الزراعى المصرى حيث ساهمت الشركة فى تطوير ١٠٠ فرع على مستوى الجمهورية وتتعاون مع شركة أورنج وسيمنس فى تحقيق فكر جديد خاص بتطبيق أفضل تكنولوجيات فى المدن الذكية واستخدام جميع التقنيات الحديثة .

وأكد العتال خلال مؤتمر صحفى اليوم أن هذه الشراكات تعكس رؤية المجموعة فى بناء تحالفات قوية مع مؤسسات رائدة فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى تقديم مشروعات متطورة تعتمد على أعلى معايير الجودة والابتكار.

وأضاف أن التعاون مع البنك الزراعى المصرى يأتى فى إطار دعم البنية المصرفية وتحديث الفروع لتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن العمل المشترك مع أورنج وسيمنس يهدف إلى تطبيق أحدث الحلول الرقمية وتكنولوجيا الاتصالات داخل المشروعات العمرانية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمى وبناء مدن ذكية متكاملة. كما شدد على أهمية المشاركة فى تنفيذ مشروعات تنموية فى سيناء، من خلال نقل الخبرات والتقنيات الحديثة لدعم جهود الدولة فى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وتعزيز فرص الاستثمار وخلق مجتمعات عمرانية متطورة فى هذه المنطقة الواعدة.

وقال إن الظروف العالمية ومقتضيات الامر تجعل إعادة النظر فى النسعير أمر هام بما يتواكب مع الظروف الحالية