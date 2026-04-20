بالتعاون مع شركاء صناعيين.. ربط 500 مدرسة فنية بسوق العمل العام المقبل

أعلن الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن التغيير فى الجدارات والمهارات لطلاب التعليم الفني يتطلب أن تكون جميع المدارس الفنية مرتبطة بسوق العمل.

وقال نائب وزير التربية والتعليم، خلال كلمته في افتتاح المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026 : إنه في العام المقبل ، ستكون هناك 500 مدرسة فنية مرتبطة بسوق العمل من خلال دخول شركاء صناعيين لتوفير فرص تدريبية مختلفة للطلاب.

وأضاف نائب وزير التربية والتعلي، أن الوزارة سوف تعلن عن مناقصة خلال أيام حيث تم وضع ميزانية لتطوير هذه المدارس الفنية ، مشيراً إلى أن الشريك الصناعيي سيعمل على إدارة المدارس بشكل يُكسب الطالب المهارة المطلوبة.

وأكد الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في وقت سابق، أنه تم اتخاذ قرار بتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي من العام الدراسى المقبل بمدارس التعليم الفني ، لافتاً إلى أن الطالب سوف يقوم بدراستها طوال ال 3 سنوات بالدبلوم الفني.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، خلال كلمته في افتتاح المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026 ، إلى أنه سيتم توزيع التابلت على الطلاب بالمدارس الفنية للدخول على المنصات التعليمية بشكل مجاني ، مؤكداً أن العام المقبل سوف يشهد نموذج تشغيل مختلف للمدارس الفنية

وشدد نائب وزير التربية والتعليم ، على أن قانون التعليم الذى تم تعديله سمح بالمرونة فى البرامج الدراسية ، بحيث يستطيع الطالب الدراسة لمدة عام واحد طالما أنه سوف يكتسب المهارات المطلوبة، كما أنه في مسارات البكالوريا المصرية يستطيع الطالب دراسة أكثر من مسار .

وانطلقت اليوم فعاليات افتتاح “ المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026 ، تحت رعاية وبحضور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتستمر على مدار يومي 20 – 21 أبريل 2026 ، وذلك تحت شعار “اصنع مستقبلك”

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في مساراته الحديثة، بما يعزز جاهزية الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، ويدعم الاستثمار في العنصر البشري كأحد أهم محركات التنمية.