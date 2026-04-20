محمد حماد: عرض أداجيو.. اللحن الأخير يقدم تجربة مسرحية ناضجة

محمد حماد مخرج "خروج آمن" المشارك بمهرجان برلين السينمائي يشيد بعرض"أداجيو.. اللحن الأخير "
محمد حماد مخرج “خروج آمن” المشارك بمهرجان برلين السينمائي يشيد بعرض“أداجيو.. اللحن الأخير ”
أوركيد سامي

شهدت الليلة العشرون من العرض المسرحي “أداجيو.. اللحن الأخير” على مسرح الغد حضورا فنيا وإعلاميا لافتا، تصدره المخرج المصري محمد حماد، صاحب فيلم “خروج آمن” المشارك في الدورة 76 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، برفقة زوجته المنتجة خلود سعد، في ليلة عكست استمرار الزخم الجماهيري والفني حول العرض.

وأعرب  المخرج محمد حماد عن إعجابه الكبير بالعرض، مؤكدا أنه يقدم تجربة مسرحية ناضجة تعتمد على رؤية بصرية وموسيقية متكاملة، وتنجح في خلق حالة إنسانية مؤثرة تصل إلى الجمهور بصدق ووضوح، فيما أكدت المنتجة خلود سعد أن العمل يمتلك روحا فنية خاصة تجعله قريبا من المتلقي والمشاهد.

كما شهدت الليلة حضور الإعلامي هشام عاصي، مقدم برنامج “صباحك مصري” على شاشة MBC مصر 2، والذي أشاد بقوة العرض، مؤكدا أنه يقدم نموذجا متطورا للمسرح المعاصر يجمع بين العمق والبساطة ويعكس جهدا واضحا في كل عناصره الفنية.

ومن جانبه، أشاد الناقد الفني محيي الدين إبراهيم بالعرض، مشيرا أنه يقدم تجربة متكاملة تعتمد على توازن واضح بين الأداء التمثيلي والموسيقى والصورة البصرية، ما يجعله أحد العروض اللافتة على الساحة المسرحية خلال الفترة الحالية.

وفى نفس السياق أشار الكاتب والناقد رامي عبد الرازق إن “أداجيو.. اللحن الأخير” يقدم حالة مسرحية متماسكة تعتمد على بناء درامي ناضج، مع توظيف ذكي للعناصر البصرية والموسيقية، موضحا إلى أن العرض ينجح في الجمع بين بساطة السرد وعمق الفكرة، وهو ما يمنحه خصوصية واضحة داخل المشهد المسرحي.

وتصدر الحضور الإعلامي أحمد أسامة، مقدم برنامج “في ضهر الأهلي” على شاشة قناة الأهلي، إلى جانب الكاتب والسيناريست عبد الفتاح البلتاجي، والسيناريست الليبي أنيس بجواري، والصحفية سامية سعيد، في حضور يعكس تنوعا مميزا بين صناع الإعلام والفن.

كما ضمت الليلة عددا من الفنانين والشخصيات العامة، من بينهم الفنان محمد يونس، والفنانة التشكيلية الدكتورة إيناس عمارة، والدكتور جهاد أبو العينين، والفنان النوبي حازم محمد “جامايكا”، والفنان إسلام سعيد، الذين أشادوا بأجواء العرض وتفاعلوا مع تفاصيله.

وعكست ردود الفعل داخل المسرح حالة من التفاعل الكبير، حيث يواصل العرض تقديم تجربة مسرحية تعتمد على البساطة في الطرح والعمق في التأثير، مدعومة بعناصر فنية متكاملة تجمع بين الأداء والموسيقى والصورة البصرية.

ويستند “أداجيو.. اللحن الأخير” إلى رواية للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، والتي أعاد تقديمها المخرج السعيد منسي برؤية مسرحية خاصة، عمل على تطويرها على مدار سنوات، حتى خرجت بهذا الشكل الذي يجمع بين الحس الإنساني والطرح المعاصر.

وشهد العرض تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إشادات كبيرة من الجمهور بالأداء التمثيلي والرؤية الإخراجية والعناصر الموسيقية والبصرية التي صنعت حالة فنية مميزة.

ومن جانبها، أعربت الفنانة هبة عبد الغني عن سعادتها بردود الفعل، مؤكدة أن رفع لافتة “كامل العدد” قبل بدء العرض بوقت كاف يعكس عودة قوية للجمهور إلى المسرح، مشيرة إلى أن التفاعل المباشر مع الجمهور يمنح العرض طابعًا خاصًا ومختلفًا.

وأضافت أن المشاهد التي جمعت بين التمثيل والغناء، بمشاركة الفنان رامي الطمباري، كانت من أكثر اللحظات التي حظيت بتفاعل وتصفيق كبير من الحضور.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة مسرح الغد عن تعديل مواعيد العرض ليقدم أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً، مع فتح الأبواب للجمهور بدءا من السابعة والنصف، في ظل استمرار الإقبال الجماهيري.

ويشارك في بطولة العرض كل من رامي الطمباري، هبة عبد الغني، بسمة شوقي، جورج أشرف، جنا عطوة، محمد دياب، أحمد هشام، وأمنية محسن، مع تصميم الاستعراضات لمحمد البحيري، والديكور لأحمد الألفي، والأزياء لنورهان سمير، والإضاءة لأبو بكر الشريف، والأشعار لحامد السحرتي، والموسيقى والألحان لرفيق جمال، إلى جانب فريق العمل الذي ساهم في خروج العرض بهذه الصورة.

“أداجيو.. اللحن الأخير” من إعداد وإخراج السعيد منسي، ويأتي ضمن تجربة مسرحية تسعى لتقديم الأعمال الأدبية برؤية معاصرة، معتمدًا على تفاعل الجمهور واستمرارية الحضور كأحد أبرز عناصر نجاحه

.

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

من أعلى الأصوات.. فرح الزاهد تعرض تجربة إنسانية في مهرجان أسوان

عمرو عاطف : حورية فرغلي تقدم استعراضات كثيرة في سندريلا رادوبي

