مطالبات من أولياء الأمور لتخفيف مناهج التيرم الثاني 2026 لطلاب المدارس

تخفيف مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس .. مطلب يتم تداوله بشكل واسع على جروبات أولياء الأمور بمختلف وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك

وقالت فاطمة فتحي منسق جروب حوار مجتمعي تربوي ومؤسس ائتلاف “تعليم بلا حدود” : متبقي على امتحانات أخر العام شهر واحد فقط ، و مازالت نداءات أولياء الأمور والمعلمين لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مستمرة لإصدار قرار ينص على تخفيف مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس

وطالبت منسق جروب حوار مجتمعي تربوي : وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسجابة لمطالب تخفيف مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ، مؤكدةً أن الإستجابة لهذا المطلب لن ينتقص من قيمة الوزارة ، وانما هو صوت العقل والحكمه الذي ننتظره

وأضافت : من الطبيعي أن يقيم طلاب المدارس على ما تم تدريسه فعليا ، وليس على المقررات المسجلة في خريطة العام الدراسي المتكدسة بدروس ليس لها وقت في الشرح



وحذرت ، من أن الإصرار على عدم تخفيف مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ، سيضع الجميع تحت ضغط إنهاء المنهج بأي وسيلة دون مراعاة مدى قدرة الطلاب على الاستيعاب والفهم

وقالت : نحن اليوم ننتظر قرار جريء من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بنسف بعبع مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ، بما يتناسب مع المدة الفعلية للدراسة وبالقدر الذي يستوعبه طالب كل مرحلة ، فالوقت المتبقي لن يكفي إلا لمراجعه المنهج الذي تم تدريسه بالفعل وحل اسئلة كتب التقييمات

هل قررت التعليم تخفيف مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ؟

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي قرارات تنص على تخفيف مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس بجعل الوحدات الأخيرة للقراءة والإطلاع فقط

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بناءا على ذلك ، نؤكد أن كل ما يقال على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بشأن تخفيف مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس بجعل الوحدات الأخيرة للقراءة والإطلاع فقط هو كلام لا أساس له من الصحة نهائيا

وشددت وزارة التربية والتربية والتعليم والتعليم الفني ، على انتظام تدريس جميع مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس بشكل طبيعي بدون أي تغييرات أو تعديلات رسمية

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب المدارس وأولياء الأمور من الإنسياق وراء أي أخبار السوشيال الميديا الغير رسمية ، مؤكدةً على ضرورة الإلتزام فقط بمتابعة البيانات الرسمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، والتي يتم نشرها أولاً بأول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك

تغيير موعد امتحانات آخر العام 2026 الترم الثاني .. هل صدر القرار ؟

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها حتى الآن لم تصدر أي قرارات رسمية تنص على تغيير موعد امتحانات آخر العام 2026 الترم الثاني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حال صدور أي قرار رسمي ينص على تغيير موعد امتحانات آخر العام 2026 الترم الثاني في المدارس سيتم إعلان ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم ، محذرة من الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الرسمية .

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للنقل

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للنقل حسمته رسمياً الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للنقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للشهادة الإعدادية

أما عن موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للشهادة الإعدادية ، فقد حسمته أيضاً رسمياً الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الترم الثاني 2026 للشهادة الإعدادية ، من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026