دورة تدريبية عن التدليك العلاجي وتأثيره في الاستشفاء بكفر الشيخ | صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدورة التدريبية في التدليك الرياضي وتأثيره في عمليات الاستشفاء والحد من حدوث الإصابات، بقاعة المديرية اليوم الإثنين بمشاركة 70 من خريجي كليات علوم الرياضة والمدربين والعاملين بالمجال الرياضي برعاية السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية حريصة على إعداد دورات تدريبية مجانية لتطوير أداء ومهارات المدربين بالهيئات الشبابية والرياضية والمشروع القومي للموهبة والعاملين بالمجال الرياضي لتطوير وتحسين أداء اللاعبين والمنافسة على الفوز بالمسابقات المحلية والقارية خاصة في ظل تحقيق بعضهم الفوز بالمراكز الأولى في بطولات الجمهورية والأفريقية.

حاضر الدورة التدريبية الدكتور عبد الحليم عكاشة أستاذ الإصابات الرياضية والتأهيل البدني وعضو اللجنة العلمية لترقي الأساتذة بوزارة التعليم العالي ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية، بحضور عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور حسام أبو سالم مدير إدارة الأداء الرياضي.

تناول الدكتور عبد الحليم عكاشة، مفهوم الطب الرياضي وتعريفه كفرع يهتم بعلاج وتأهيل الرياضيين، تعريف التدليك الرياضي، الهدف الأساسي منه ودوره في تحسين الأداء البدني وسرعة الاستشفاء من الإصابات.

وأشار «عكاشة» إلى الفرق بين التدليك كوسيلة علاجية والتدليك للاسترخاء، متطرقاً لأسباب الإصابات الرياضية وخاصة التي قد تحدث بسبب الأحمال التدريبية الزائدة بسبب سوء التقنية التي يتبعها المدرب وقد تؤدي للإصابة، بسبب سوء تخطيط الأحمال التدريبية.

وأكد ضرورة تدريب اللاعبين وفق قدرة كل لاعب ومراعاة الفروق الفردية، وتجنب قلة الإحماء، الجفاف، الإجهاد وعدم التوازن العضلي مع مراعاة البيئة المحيطة بالتدريب لتقليل فرص الإصابات.

كما تناول دور التدليك في تقليل الألم وإفراز الإندورفين وتحسين الحركة وتصريف السوائل المسببة للتورم وكذلك تحسين عمل كرات الدم، مشيرًا إلى دور التدليك العلاجي قبل النشاط الرياضي لتحفيز العضلات وبعده لتسريع الاستشفاء.

في ختام التدريب، سلم الدكتور عزت محروس والدكتور عبد الحليم عكاشة شهادات حضور الدورة التدريبية على المشاركين الـ 70، التدريب من تنظيم الدكتور محمود سلطح وسمر محمود من فريق عمل الإدارة.