العريش بوابة جديدة لتعزيز تجارة الترانزيت ودعم اللوجستيات المصرية

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن إطلاق مشروع المنطقة اللوجستية الجديدة بمدينة العريش على مساحة 603 فدان يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم البنية التحتية اللوجستية في مصر، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لحركة التجارة وتجارة الترانزيت.



وأوضح السمدوني أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، خاصة في المناطق الواعدة مثل شمال سيناء، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر كمحور ربط بين قارات العالم، مشيرًا إلى أن تجهيز المنطقة بساحات للتخزين ومناطق للتحميل والتفريغ، إلى جانب ثلاجات التبريد والتجميد، يرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين.



وأشار إلى أن المشروع سيساهم في تنشيط حركة التجارة الإقليمية، خاصة مع ارتباطه بمحور العريش – طابا اللوجستي، الذي يمثل شريانًا حيويًا يربط بين البحر المتوسط وخليج العقبة، ويعزز التكامل مع مشروعات الربط الإقليمي مثل “الممر العربي”، بما يدعم حركة التجارة العابرة ويزيد من تنافسية مصر كمركز لوجستي محوري.

وأضاف أن التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية ضمن خطة الدولة لإقامة 33 منطقة لوجستية وميناءً جافًا، يدعم ربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، ويخفض تكاليف النقل، ويرفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن تطوير ميناء العريش بالتوازي مع إنشاء المنطقة اللوجستية يعزز كفاءة منظومة النقل متعددة الوسائط ويدعم جهود التنمية الشاملة في سيناء.