الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مدى يصل لـ 576 كم.. كل ما تريد معرفته عن تسلا X

 تسلا Model X
 تسلا Model X
صبري طلبه

تقدم تسلا من خلال Model X حزمة من الخيارات الفنية، والتي تعتمد تقنية الدفع الكهربائي، إلى جانب باقة كبيرة من عناصر الرفاهية والتحكم، وذلك بداخل هيكل رياضي ينتمي إلى فئة SUV، ولعل من أبرز ما يميزه هو تصميم الأجنحة المزدوجة الخاصة بالأبواب.

أبعاد تسلا Model X

تعتمد Model X على تصميم يوفر مساحة داخلية واسعة، حيث يبلغ طولها 5,057 مم، وعرضها 1,999 مم، وارتفاعها 1,680 مم، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,965 مم، ويتراوح وزن السيارة بين 2,335 و2,462 كجم، وتأتي مزودة بعجلات قياس 22 بوصة.

تسلا Model X

تسلا Model X والمنظومة الفنية

تتوفر Model X بخيارين من أنظمة الدفع الكهربائي، الأول يعتمد على محركين كهربائيين بنظام دفع كلي، يولدان قوة إجمالية تصل إلى 670 حصانًا، ويحقق هذا النظام استهلاك طاقة يبلغ 19.1 كيلوواط ساعة لكل 100 كم، مع مدى قيادة يصل إلى 576 كم، وسرعة قصوى تبلغ 250 كم/س، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.9 ثانية، إضافة إلى قدرة سحب تصل إلى 2,300 كجم.

تسلا Model X

أما النسخة الأعلى، فتأتي بثلاثة محركات كهربائية ضمن فئة Plaid، وتولد قوة إجمالية تصل إلى 1020 حصان، مع استهلاك طاقة يبلغ 20.8 كيلوواط ساعة لكل 100 كم، ومدى يصل إلى 543 كم، وتحقق هذه النسخة تسارعًا من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.6 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 262 كم/س.

تسلا Model X  وسائل الحماية والأمان 

تضم السيارة Model X  مجموعة متكاملة من أنظمة السلامة، تشمل 8 وسائد هوائية موزعة لحماية الركاب، كما تتوفر أنظمة المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الجر، إلى جانب برنامج الثبات الإلكتروني. 

تسلا Model X

وتشمل تقنيات المساعدة نظام تثبيت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي مع الكبح التلقائي، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة المسار والتحذير من الخروج عنه، وتدعم هذه الأنظمة كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة مع خاصية الركن التلقائي.

تجهيزات تسلا Model X

تعتمد تسلا Model X على حزمة من التقتيات، حيث تضم شاشة مركزية كبيرة بقياس 17 بوصة تتحكم في معظم وظائف السيارة، مع دعم الاتصال اللاسلكي لأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto.

تسلا Model X

كما تأتي السيارة بشاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، ونظام صوتي مكون من 22 سماعة، وتشمل التجهيزات الداخلية مقاعد بفرش فاخر مع إمكانية التعديل الكهربائي للمقاعد الأمامية، إلى جانب مقود متعدد الوظائف ونظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق. 

