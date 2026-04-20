المركزي الهندي يخفف قيود التداول الخارجي لدعم الروبية

خفف البنك المركزي الهندي، اليوم الاثنين، بعض القيود المفروضة على معاملات البنوك في سوق العملات الخارجية، والتي كان قد طبقها في وقت سابق من هذا الشهر لدعم الروبية.

وقال البنك المركزي الهندي، إنه سيقوم بسحب الإجراءات التي أصدرها في أول أبريل، والتي كانت تمنع المؤسسات المالية من تقديم عقود آجلة غير قابلة للتسليم مرتبطة بالروبية، وهي من أكثر الأدوات استخدامًا في التداول الخارجي، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

ومع ذلك، أشار البنك إلى أن البنوك لا تزال غير قادرة على تنفيذ جميع صفقات المشتقات المرتبطة بالعملات الأجنبية مع ما يُعرف بالأطراف ذات الصلة، وتشمل المعاملات المسموح بها إلغاء الصفقات القائمة وتمديدها، إضافة إلى العمليات التي تتم عبر ما يسمى بمسار "التطابق المباشر".

وساهمت هذه الإجراءات في استقرار الروبية بعد تراجعها إلى ما دون 95 مقابل الدولار، مسجلة أدنى مستوى لها على الإطلاق في أواخر مارس، في ظل صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب في إيران، وتعافت العملة بأكثر من 2% بعد الإعلان عن أول حزمة من الإجراءات في 27 مارس.