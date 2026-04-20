مصطفى بكري : الشعب المصري وقت الأزمات بيشد حيله مع البلد وبيصبر

أكد الإعلامي مصطفى بكري ، عضو مجلس النواب، أن هناك حرب شائعات على السوشيال ميديا تستهدف الدولة المصرية والقيادة السياسية".

مضيفا:" رئيس الوزراء سوف يركز على التداعيات الاقتصادية على مصر بسبب استمرار الحرب على الشرق الأوسط ".



وقال بكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" سلاسل إمداد الغذاء تأثرت بسبب الحرب بين إيران وأمريكا "، مضيفا:" مصر عبرت كل الازمات بصبر المصريين وحكمة القيادة السياسية ".

وتابع" لازم نسأل كام واحد اتحول للمحاكم العسكرية بسبب استغلال البعض للأوضاع والقيام برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه".

ولفت مصطفى بكري :" متوقع ان تنخفض إيرادات قناة السويس من 20 لـ 30 % بسبب التوترات في الشرق الأوسط "، مضيفا:" الشعب المصري وقت الازمات بيشد حيله مع البلد وبيصبر".

وتابع مصطفى بكري :" نحن امام لحظة اصطفاف وطني وليست مزايدة ومصر تتقدم للأمام بفضل الإدارة الحكيمة "، مضيفا:" بيان رئيس الوزراء سوف يحال للدراسة في اللجان المختصة وعرض التقرير مرة اخرى على البرلمان ولازم يتم إذاعة البيان على الهواء".