مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
مع تراجع النفط عالميًا.. الصين تخفض أسعار البنزين والديزل لأول مرة في 2026
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .. وزير التعليم يعتمده خلال ساعات
معلومات الوزراء يستعرض التأثيرات الاقتصاديّة والاجتماعية للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي
وزير التخطيط: إيرادات قناة السويس ترتفع 19%.. والمجرى الملاحي ما زال الخيار الأفضل
الأهلي في القمة.. عامر العمايرة يكشف ترتيب أندية أفريقيا في القرن الـ21
أمتار على اللقب.. كيف حفز مجلس الزمالك اللاعبين لمواصلة الزحف نحو الدوري؟
باكستان تشدد الإجراءات الأمنية استعدادا لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية-الأمريكية
اضطرابات جوية غير معتادة.. الشرق الأوسط في قبضة الكماشة المناخية| إيه الحكاية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

جدل النقاب بين مطالب الحظر وهجوم حزب النور .. هل يتم المنع؟

عبد الرحمن سرحان

أعادت واقعة اختطاف رضيع من مستشفى الحسين بالقاهرة الجدل حول النقاب إلى الواجهة، بعدما أثارت الحادثة حالة من القلق المجتمعي، ودفعت إلى طرح تساؤلات بشأن إجراءات التأمين داخل المستشفيات، خاصة مع تداول معلومات عن استغلال بعض الحالات لارتداء النقاب في إخفاء الهوية، وهو ما فجّر مطالبات بتشديد الرقابة، مقابل تحذيرات من التوسع في إجراءات قد تمس الحريات الشخصية.

مطالب برلمانية بتشديد الإجراءات

في هذا السياق، طالب النائب محمد جامع، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إحكام الإجراءات الأمنية داخل المستشفيات، لا سيما أقسام الأطفال والحضّانات، مؤكدًا أهمية التحقق من هوية المنتقبات عند الدخول والخروج من خلال عناصر نسائية مختصة، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

إشادة بسرعة التحرك الأمني

وأشاد جامع بسرعة تحرك الأجهزة الأمنية في واقعة مستشفى الحسين، والتي أسفرت عن استعادة الرضيع خلال أقل من 24 ساعة، بعد تشكيل فريق بحث موسع وفحص أكثر من 122 كاميرا مراقبة، ما ساهم في كشف ملابسات الواقعة وإعادة الطفل إلى أسرته.

ضوابط جديدة داخل المستشفيات

كما شدد على ضرورة منع خروج أي شخص برفقة طفل حديث الولادة دون التأكد من هويته أو وجود تصريح رسمي يثبت صلته بالطفل، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الأمان داخل المستشفيات، وليس التضييق على أي فئة.

مقترحات لتأمين الهوية

من جانبها، أكدت النائبة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، أن وقائع خطف الأطفال تظل حالات فردية، رغم ما تثيره من قلق، مشيدة بجهود وزارة الداخلية في سرعة إعادة الطفل المختطف.
واقترحت تطبيق تحليل DNA لكل طفل لإثبات هويته بشكل دقيق، إلى جانب إدراجه ضمن إجراءات ما قبل الزواج، بهدف الحفاظ على الأنساب ومنع أي تلاعب في الهوية.

إجراءات تنظيمية إضافية

كما دعت إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية داخل المستشفيات، من بينها التأكد من كشف الوجه عند الدخول، وتطبيق بصمة العين للعاملين، لضمان إحكام السيطرة ومنع تسلل أي عناصر غير مصرح لها.

حزب النور يرفض التعميم

في المقابل، رفض حزب النور تصاعد الدعوات المطالبة بتقييد النقاب، حيث أكد المهندس سامح بسيوني، رئيس الهيئة العليا للحزب، أن القضية في جوهرها تنظيمية ويمكن التعامل معها بإجراءات واضحة للتحقق من الهوية، دون الحاجة إلى تعميم أو تصعيد.

وأوضح بسيوني أن توظيف واقعة فردية لإطلاق أحكام عامة يمثل خطرًا على التماسك المجتمعي، مؤكدًا أن النقاب يظل خيارًا شخصيًا تكفله القيم الدينية والدستور، ولا يجوز المساس به بسبب تصرفات فردية.

التوازن بين الأمن والحريات

وشدد على أن الحل يكمن في تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والحفاظ على الحريات، من خلال إجراءات منضبطة للتحقق من الهوية عبر عناصر نسائية مختصة، دون الإخلال بكرامة المرأة أو حقوقها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

ترشيحاتنا

الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا وصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض ودعا له النبي بالمغفرة

كيف تحافظ على ثواب الحج

كيف تحافظ على ثواب الحج والبعد عن محبطات الأعمال؟ أزهري يوضح

أذكار الصباح

أذكار الصباح مكتوبة .. تفتح لك أبواب البركات وتمحو ذنوبك

بالصور

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد