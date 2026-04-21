شبانة: كنت فاكر صور الخطيب في التتش ذكاء اصطناعي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن ما يتردد حول وجود أزمات داخل مجلس الأهلي، بين محمود الخطيب وأعضاء المجلس، لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الأمور داخل النادي تسير بشكل طبيعي وتحت سيطرة كاملة من الإدارة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC:" "لما شفت صورة محمود الخطيب في التتش، قلت أكيد معمولة بالذكاء الاصطناعي، إزاي وهو زعلان ومدايق؟".

وتابع:" اجتماع مجلس الأهلي الأخير شهد طرح 6 بنود للتهدئة، وتم إنهاء الملف بالكامل، طيب الخطيب كان هيحضر يعمل إيه؟ وإذا كان في أزمة، ليه محمد الدماطي ما حضرش؟ وليه طارق قنديل حضر آخر ربع ساعة؟ هل كل دول زعلانين؟".

وشدد شبانة على أن الخطيب يملك من الخبرة والشخصية ما يمكنه من إدارة المجلس، قائلًا:"هو الكابتن الخطيب قليل عشان يتقمص؟ أو معندوش قدرة يسيطر على مجلسه؟ دي قائمته وهو اللي اختارها، إزاي يتم تجاهله؟ ده كلام إنشاء أنا ما بحبوش".

وأشار إلى أنه سبق وأكد انتهاء الأزمة قبل تداولها إعلاميًا، موضحًا أن "لا الأهلي اجتمع ولا اتحاد الكرة اجتمع بخصوص أي أزمة".

وأوضح، أن ياسين منصور يتولى الإشراف على ملف الكرة بقرار من الخطيب، وهو ما تم الإعلان عنه ضمن برنامجه الانتخابي، مضيفًا أنه كان مسؤولًا عن صفقات يناير بالتعاون مع سيد عبد الحفيظ.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الخطيب كان قد أعلن عدم نيته خوض الانتخابات، قبل أن يتراجع ويتولى بعض الملفات داخل النادي استجابة لرغبة الأعضاء.