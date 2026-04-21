خبير: التوترات الخارجية أثرت على أسواق المال

أكد باسم أحمد، خبير أسواق المال، أن ما حدث في العالم من توترات كان له تأثير على السوق المالي، وأنه طوال الفترة الماضية كانت هناك خسائر في البورصة، لكن منذ يوم الأحد الماضي أصبحت هناك أرباح.



وأضاف خبير أسواق المال،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية روان أبو العينين، أن فتح وغلق مضيق هرمز له تأثير على مؤشرات البورصة، وأن التوترات الحالية تسببت في رفع أسعار جميع السلع الرئيسية.



وأوضح أن حركة التصدير والشحن خلال الفترة الماضية تأثرت، وأن البورصة ارتفعت يوم الأحد لكنها انخفضت يوم الاثنين، وأن ذلك كان يمثل تصحيح مسار.



وأشار إلى أن الحكومة تسعى لزيادة السيولة، وأن هناك تشجيعًا لبعض المشروعات الخاصة، وطرح بعض الشركات في البورصة، وأن هناك خطة لطرح 20 شركة بترول في البورصة من أجل زيادة رأس المال السوقي.