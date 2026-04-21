هل البيض يسبب كوابيس فعلًا؟ خبير تغذية يكشف الحقيقة الصادمة ويجيب

يُعد البيض من أكثر الأطعمة شيوعًا على مائدة الإفطار حول العالم، نظرًا لقيمته الغذائية العالية واحتوائه على البروتين والفيتامينات المهمة للجسم، لكن في السنوات الأخيرة انتشرت شائعة غريبة تقول إن تناول البيض قبل النوم قد يسبب الكوابيس واضطرابات في النوم، فهل هذه المعلومة صحيحة؟ وهل هناك علاقة فعلية بين البيض والأحلام المزعجة؟

في هذا التقرير يجيب خبير التغذية عبد الرحمن شمس، من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد، عن هذا التساؤل المثير للجدل ويوضح الحقيقة علميًا.

هل البيض يسبب كوابيس فعلًا؟

يؤكد خبير التغذية أن لا توجد أي أدلة علمية مباشرة تربط بين تناول البيض وحدوث الكوابيس. ويشير إلى أن الكوابيس ليست مرتبطة بنوع طعام محدد بقدر ما ترتبط بعوامل أخرى مثل:

التوتر والقلق النفسي

اضطرابات النوم

تناول وجبات ثقيلة قبل النوم

الحالة الصحية العامة للجهاز العصبي

وبالتالي فإن اتهام البيض تحديدًا بأنه سبب للكوابيس هو اعتقاد شائع لكنه غير مدعوم علميًا.

لماذا يربط البعض بين البيض والكوابيس؟

يوضح “شمس” أن هذه الفكرة قد تنتشر لعدة أسباب نفسية وغذائية، منها:

تناول البيض المقلي أو الدسم قبل النوم مما يسبب عسر هضم

الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ أثناء النوم

تزامن تناول البيض مع نوم غير منتظم أو ضغط نفسي

وهذه العوامل قد تؤدي إلى نوم غير مريح، فيظن الشخص أن البيض هو السبب.

تأثير الطعام على الأحلام بشكل عام

الأبحاث تشير إلى أن نوعية الطعام يمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على جودة النوم، وليس على الأحلام نفسها بشكل مباشر. فالأطعمة الدسمة أو الثقيلة قد تسبب:

اضطرابات في الهضم

زيادة حركة المعدة أثناء النوم

تقطع النوم وزيادة الاستيقاظ الليلي

وهذا قد يجعل الشخص يتذكر أحلامه بشكل أوضح، بما في ذلك الأحلام المزعجة.

فوائد البيض التي لا يمكن تجاهلها

بعيدًا عن الشائعات، يظل البيض من أهم الأطعمة الصحية، حيث يحتوي على:

بروتين عالي الجودة

فيتامين B12 المهم للأعصاب

الكولين المفيد للدماغ

معادن مهمة مثل الحديد والزنك

ويساهم في بناء العضلات وتحسين وظائف المخ.

هل يجب تجنب البيض قبل النوم؟

ينصح خبير التغذية عبد الرحمن شمس بأن المشكلة ليست في البيض نفسه، ولكن في توقيت تناوله وطريقة طهيه. فإذا تم تناوله: