إنجاز مصري عالمي.. رنيم القاضي ضمن أفضل 20 بحثًا في مؤتمر Isokinetic الدولي

حققت الدكتورة رنيم القاضي، أخصائية العلاج الطبيعي السابقة لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية، إنجازًا علميًا بارزًا في النسخة الـ33 من مؤتمر Isokinetic العالمي، الذي أُقيم في العاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الطب الرياضي من مختلف دول العالم، وبرعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

وجاء اختيار بحثها العلمي بعنوان:

"Female ACL Showdown: Kana Control vs Kinetic Control… Which Wins?"

ضمن أفضل 20 بحثًا على مستوى العالم، من بين مشاركات واسعة تمثل أكثر من 80 دولة، في إنجاز يُعد الأول من نوعه على المستوى المصري في هذا التخصص.

ولم يقتصر حضور القاضي على البحث العلمي فقط، بل قدمت محاضرتين خلال فعاليات المؤتمر، تناولت في الأولى العلاقة بين مفصل الكتف ومرونة العضلة الخلفية، بينما ركزت الثانية على دور التحكم الحركي في علاج آلام الظهر والمفصل العجزي، مستعرضة أحدث الأساليب العلمية في مجالي التشخيص والتأهيل.

ويعكس هذا التميز التطور الملحوظ في مجال العلاج الطبيعي والطب الرياضي في مصر، إلى جانب القدرة المتزايدة للكوادر المصرية على المنافسة بقوة في المحافل الدولية وتقديم أبحاث ذات قيمة علمية مؤثرة.

ويؤكد هذا الإنجاز مكانة الكفاءات المصرية وقدرتها على تحقيق حضور قوي عالميًا، والمساهمة في رفع اسم مصر في أبرز المنصات العلمية المتخصصة.