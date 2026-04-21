فيفي عبده تنعي حياة الفهد.. فماذا قالت؟

نعت الفنانة فيفي عبدة، الفنانة الكويتية حياة الفهد، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكتبت فيفي عبدة عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام : انا لله وانا اليه راجعون الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد في ذمة الله. ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة و يصبر اهلها و احبابها يا رب.

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض، لتفقد الساحة الفنية واحدة من أبرز رموزها.

وأعلنت مؤسسة الفهد للإنتاج الفني خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي، حيث عبّرت عن حزنها العميق لرحيل الفنانة الكبيرة، مؤكدة أنها كانت صاحبة مسيرة فنية وإنسانية حافلة، تركت خلالها بصمة واضحة في تاريخ الدراما الخليجية.