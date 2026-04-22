مرسيدس سي كلاس 2027 الكهربائية | صور

أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس سي كلاس موديل 2027 الكهربائية، وتنتمي سي كلاس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتشارك معظم ملامح التصميم والتقنيات مع شقيقتها الكبرى GLC الكهربائية .

مواصفات مرسيدس سي كلاس موديل 2027 الكهربائية

زودت سيارة مرسيدس سي كلاس موديل 2027 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، مقدمة مستوحاة من تصاميم العلامة الكلاسيكية، وبها شبك أمامي عريض مستلهم من موديلات تاريخية شهيرة لمرسيدس مثل W111 وW108، وبها إضاءة بكسلية اختيارية تضم 1050 نقطة ضوئية، وبها لمسات نجمية في كل زاوية، وبها مصابيح أمامية وخلفية وصولاً إلى السقف البانوراما الذي يتزين بـ 162 نجمة مضيئة لتبدو السيارة وكأنها قطعة من المجرة تسير على الطرقات .

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس سي كلاس موديل 2027 الكهربائية بها ، شاشة هايبير سكرين عملاقة مقاس 39.1 بوصه على كامل عرض لوحة القيادة .

محرك مرسيدس سي كلاس موديل 2027 الكهربائية

تحصل سيارة مرسيدس سي كلاس موديل 2027 الكهربائية علي قوتها من محركين كهربائيين يولدان قوة 482 حصان، وبها عزم دوران يصل إلي 800 نيوتن/متر، وتتسارع من الصفر إلى 100 كم/ساعة في مدة 4.1 ثانية فقط، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية ليثيوم أيون سعة 94.5 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 762 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

تاريخ شركة مرسيدس في صناعة السيارات

تأسست مرسيدس-بنز على يد كارل بنز الذي اخترع أول سيارة تعمل بمحرك بنزين عام 1886، مما يجعلها أقدم صانع سيارات في العالم.

اندمجت شركة بنز مع شركة دايملر لتأسيس العلامة التجارية رسميًا عام 1926، لتقود الابتكار والفخامة عالميًا، واشتهرت بالهندسة الألمانية الدقيقة والسيارات الفاخرة ذات الأداء العالي والتقنيات الحديثة.