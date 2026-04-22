قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير لوائح يكشف سبب عدم مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2029
شبانة: مواجهة بيراميدز مفتاح تتويج الزمالك بالدوري
لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف
«دينية النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن زيادة إيجارات أراضي الأوقاف .. اليوم
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية .. «حزب الله» يعلن تنفيذ عملية صاروخية
خبير لوائح: الإسماعيلي مُهدّد بالهبوط لدوري القسم الثاني بسبب النجوم
انتشار شديد للذباب.. ماذا يحدث في شوارع ومنازل المصريين؟ | خبير زراعي يكشف الأسباب
دعاء الصباح مكتوب كامل.. أفضل أذكار الصباح لجلب الرزق وبدء يومك ببركة وطمأنينة
اتفاق سريع .. «فوكس نيوز» تكشف مفاجأة مدوية بشأن بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران
أمام برج إيفل .. محمد رمضان يتألق في أحدث ظهور له من باريس | صور
أسباب إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس سي كلاس 2027 الكهربائية | صور

مرسيدس سي كلاس موديل 2027 الكهربائية
مرسيدس سي كلاس موديل 2027 الكهربائية
إبراهيم القادري

أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس سي كلاس موديل 2027 الكهربائية، وتنتمي سي كلاس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتشارك معظم ملامح التصميم والتقنيات مع شقيقتها الكبرى GLC الكهربائية .

مرسيدس سي كلاس موديل 2027 الكهربائية

مواصفات مرسيدس سي كلاس موديل 2027 الكهربائية

زودت سيارة مرسيدس سي كلاس موديل 2027 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، مقدمة مستوحاة من تصاميم العلامة الكلاسيكية، وبها شبك أمامي عريض مستلهم من موديلات تاريخية شهيرة لمرسيدس مثل W111 وW108، وبها إضاءة بكسلية اختيارية تضم 1050 نقطة ضوئية، وبها لمسات نجمية في كل زاوية، وبها مصابيح أمامية وخلفية وصولاً إلى السقف البانوراما الذي يتزين بـ 162 نجمة مضيئة لتبدو السيارة وكأنها قطعة من المجرة تسير على الطرقات .

مرسيدس سي كلاس موديل 2027 الكهربائية

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس سي كلاس موديل 2027 الكهربائية بها ، شاشة هايبير سكرين عملاقة مقاس 39.1 بوصه على كامل عرض لوحة القيادة .

محرك مرسيدس سي كلاس موديل 2027 الكهربائية

تحصل سيارة مرسيدس سي كلاس موديل 2027 الكهربائية علي قوتها من محركين كهربائيين يولدان قوة 482 حصان، وبها عزم دوران يصل إلي 800 نيوتن/متر، وتتسارع من الصفر إلى 100 كم/ساعة في مدة 4.1 ثانية فقط، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية ليثيوم أيون سعة 94.5 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 762 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

مرسيدس سي كلاس موديل 2027 الكهربائية

تاريخ شركة مرسيدس في صناعة السيارات

تأسست مرسيدس-بنز على يد كارل بنز الذي اخترع أول سيارة تعمل بمحرك بنزين عام 1886، مما يجعلها أقدم صانع سيارات في العالم.

مرسيدس سي كلاس موديل 2027 الكهربائية

اندمجت شركة بنز مع شركة دايملر لتأسيس العلامة التجارية رسميًا عام 1926، لتقود الابتكار والفخامة عالميًا، واشتهرت بالهندسة الألمانية الدقيقة والسيارات الفاخرة ذات الأداء العالي والتقنيات الحديثة.

