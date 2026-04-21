كريمة عوض: المشهد الإقليمي يشهد تصعيدًا خطيرًا في حدة التوتر بين امريكا وإيران

قالت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن المشهد الإقليمي يشهد تصعيدًا خطيرًا في حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تبادل الرسائل النارية بين الطرفين، وغياب أي مؤشرات حقيقية على التهدئة خلال الفترة الحالي، موضحة أن إيران تؤكد بشكل مستمر عدم ثقتها في الجانب الأمريكي، معتبرة أن التجارب السابقة لم تكن مشجعة، في الوقت الذي صعّد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته.

وأضافت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المؤشرات القادمة من الجانبين لا تحمل أي رسائل إيجابية، بل تعكس حالة من التصعيد المتبادل، خاصة في ظل تحركات ميدانية، حيث قامت إيران بتحديث وملء منصات الصواريخ، في خطوة تعكس رفع درجة الاستعداد لأي تطورات مفاجئة قد تشهدها المنطقة.

وأشارت كريمة عوض إلى أن هناك تحركات على المستوى الدولي لمحاولة احتواء الأزمة، إذ تقدمت كل من الصين وباكستان بمقترح لاستقبال اليورانيوم المخصب من إيران، في محاولة لفتح مسار تفاوضي يخفف من حدة التوتر ويمنع التصعيد، موضحة إلى أن إسرائيل أعلنت رفضها القاطع لهذا الطرح، مؤكدة اعتراضها على نقل اليورانيوم المخصب إلى باكستان، في ظل مخاوف تتعلق بالتوازنات الأمنية في المنطقة.

ونوهت كريمة عوض بأن إسرائيل لم تكتفِ بذلك، بل وجهت سفيرها في الولايات المتحدة للعمل على رفض أي مقترحات لوقف إطلاق النار أو الدخول في هدنة، مشددة على أن أولوياتها في المرحلة الحالية تتمثل في تفكيك حزب الله، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويقلل من فرص التهدئة، مضيفة: "المنطقة تقف أمام مرحلة شديدة الحساسية، في ظل تضارب المصالح الدولية والإقليمية".