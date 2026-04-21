زيلينسكي يطالب الاتحاد الأوروبي بجدول زمني واضح لضم أوكرانيا
رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
كريمة عوض: المشهد الإقليمي يشهد تصعيدًا خطيرًا في حدة التوتر بين امريكا وإيران

محمود محسن

قالت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن المشهد الإقليمي يشهد تصعيدًا خطيرًا في حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تبادل الرسائل النارية بين الطرفين، وغياب أي مؤشرات حقيقية على التهدئة خلال الفترة الحالي، موضحة أن إيران تؤكد بشكل مستمر عدم ثقتها في الجانب الأمريكي، معتبرة أن التجارب السابقة لم تكن مشجعة، في الوقت الذي صعّد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته.

وأضافت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المؤشرات القادمة من الجانبين لا تحمل أي رسائل إيجابية، بل تعكس حالة من التصعيد المتبادل، خاصة في ظل تحركات ميدانية، حيث قامت إيران بتحديث وملء منصات الصواريخ، في خطوة تعكس رفع درجة الاستعداد لأي تطورات مفاجئة قد تشهدها المنطقة.

وأشارت كريمة عوض إلى أن هناك تحركات على المستوى الدولي لمحاولة احتواء الأزمة، إذ تقدمت كل من الصين وباكستان بمقترح لاستقبال اليورانيوم المخصب من إيران، في محاولة لفتح مسار تفاوضي يخفف من حدة التوتر ويمنع التصعيد، موضحة إلى أن إسرائيل أعلنت رفضها القاطع لهذا الطرح، مؤكدة اعتراضها على نقل اليورانيوم المخصب إلى باكستان، في ظل مخاوف تتعلق بالتوازنات الأمنية في المنطقة.

ونوهت كريمة عوض بأن إسرائيل لم تكتفِ بذلك، بل وجهت سفيرها في الولايات المتحدة للعمل على رفض أي مقترحات لوقف إطلاق النار أو الدخول في هدنة، مشددة على أن أولوياتها في المرحلة الحالية تتمثل في تفكيك حزب الله، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويقلل من فرص التهدئة، مضيفة: "المنطقة تقف أمام مرحلة شديدة الحساسية، في ظل تضارب المصالح الدولية والإقليمية".

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

بيض

30 جنيها دفعه واحدة.. هبوط عنيف في أسعار البيض بالأسواق

طاجن السمك

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل

الهالات السوداء

علاج الهالات السوداء بأسهل وأرخص الطرق

طريقة عمل الشيش طاووق

طريقة عمل الشيش طاووق في المنزل.. تتبيلة سرية بطعم المطاعم

طريقة عمل فطائر البومب .. بمكونات بسيطة وطعم خرافي

طريقة عمل فطائر البومب
طريقة عمل فطائر البومب
طريقة عمل فطائر البومب

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

