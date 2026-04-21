حماس: مهتمون باستمرار المفاوضات مع الوسطاء لتذليل كل العقبات
محاكمة محمد رمضان في اتهامه بسب وقذف إعلامي شهير.. اليوم
يصيبك بالفشل الكلوي .. تحذيرات من تريند الإندومي بالشيتوس
بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق
وزارة النقل: حملات توعية لطلاب المدارس لتعزيز الاستخدام الآمن للسكك الحديدية
ترامب عن إيران: سيشاركون في المفاوضات أو سيواجهون المشاكل
وزارة النقل: قفزة بنقل البضائع بالسكك الحديدية إلى 13 مليون طن سنويًا بحلول 2030
ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 بكام؟
خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ
بوابة الوظائف الحكومية 2026 تسهيلات جديدة للتقديم بدون مستندات
الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير: إطلاق نسخة مطورة لمنصة الحجز الإلكتروني
حكم أداء الحج عن المريض.. هل يجوز الحج بالنيابة؟
كريمة عوض : المشهد الإقليمي يشهد تصعيدًا خطيرًا في حدة التوتر بين أمريكا وإيران

إيران وأمريكا

قالت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، إن المشهد الإقليمي يشهد تصعيدًا خطيرًا في حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تبادل الرسائل النارية بين الطرفين، وغياب أي مؤشرات حقيقية على التهدئة خلال الفترة الحالي، موضحة أن إيران تؤكد بشكل مستمر عدم ثقتها في الجانب الأمريكي، معتبرة أن التجارب السابقة لم تكن مشجعة، في الوقت الذي صعّد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته.

وأضافت كريمة عوض، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المؤشرات القادمة من الجانبين لا تحمل أي رسائل إيجابية، بل تعكس حالة من التصعيد المتبادل، خاصة في ظل تحركات ميدانية، حيث قامت إيران بتحديث وملء منصات الصواريخ، في خطوة تعكس رفع درجة الاستعداد لأي تطورات مفاجئة قد تشهدها المنطقة.

وأشارت كريمة عوض إلى أن هناك تحركات على المستوى الدولي لمحاولة احتواء الأزمة، إذ تقدمت كل من الصين وباكستان بمقترح لاستقبال اليورانيوم المخصب من إيران، في محاولة لفتح مسار تفاوضي يخفف من حدة التوتر ويمنع التصعيد، موضحة إلى أن إسرائيل أعلنت رفضها القاطع لهذا الطرح، مؤكدة اعتراضها على نقل اليورانيوم المخصب إلى باكستان، في ظل مخاوف تتعلق بالتوازنات الأمنية في المنطقة.

ونوهت كريمة عوض بأن إسرائيل لم تكتفِ بذلك، بل وجهت سفيرها في الولايات المتحدة للعمل على رفض أي مقترحات لوقف إطلاق النار أو الدخول في هدنة، مشددة على أن أولوياتها في المرحلة الحالية تتمثل في تفكيك حزب الله، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويقلل من فرص التهدئة، مضيفة: "المنطقة تقف أمام مرحلة شديدة الحساسية، في ظل تضارب المصالح الدولية والإقليمية

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

هانى شاكر

حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

وزير البترول: لدينا خطة إستباقية لمواجهة أي طوارئ أو تأثيرات محتملة

البنك المركزي المصري

البنك المركزي يعلن بيع سندات خزانة بقيمة 32.7 مليار جنيه

اسعار الذهب الان

سعر الذهب الآن .. عيار 21 يتخطى الـ7 آلاف جنيه

أسعار نيسان جوك موديل 2021 المستعملة في مصر

نيسان جوك موديل 2021
نيسان جوك موديل 2021
نيسان جوك موديل 2021

للمشاوير الخفيفة.. عربية سيدان بـ 30 ألف جنيه

فيات 128 موديل 1980
فيات 128 موديل 1980
فيات 128 موديل 1980

أميرة سيد مكاوي : والدي اتعالج بالخطأ ما تسبب في فقده البصر

أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي

أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

ضياء العوضي

اختفى أيام ثم عثر عليه جثـ.ة | ماذا حدث لـ ضياء العوضي؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد