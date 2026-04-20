ألمانيا والبرازيل تدعوان لتسوية تفاوضية جوهرية بشأن إيران

أصدرت ألمانيا والبرازيل، اليوم الاثنين، بيانًا مشتركًا بشأن إيران، أكدتا فيه دعمهما القوي لإحراز تقدم نحو التوصل إلى تسوية تفاوضية جوهرية.

وجاء في البيان المشترك الذي أصدره المستشار الألماني فريدريش ميرز والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا -على هامش معرض هانوفر التجاري- "تشعر الدولتان بقلق بالغ إزاء الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تأثيرها على حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وتابع البيان حسبما ذكرت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية: "تشجع الدولتان بقوة إحراز تقدم نحو التوصل إلى تسوية جوهرية تفاوضية بشأن إيران".

ومنذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما على إيران في أواخر فبراير الماضي، أحاطت الحصارات المستمرة وحالة عدم اليقين بالممر المائي، الذي يُعد شريانا حيويا لتجارة الوقود العالمية، وحلقة وصل رئيسية في سلاسل الإمداد الدولية. وقد أدى هذا الوضع إلى تراجع كبير في الاقتصاد العالمي.