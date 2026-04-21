أيمن يونس يفتح النار على السوشيال ميديا : شوّهت المنافسة الرياضية الشريفة

انتقد الكابتن أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، التأثير السلبي لمنصات التواصل الاجتماعي على المشهد الرياضي، مؤكداً أنها أسهمت في تشويه مفهوم المنافسة الشريفة وتحويله إلى حالة من العداء المصطنع بين الجماهير وبعض الرموز الرياضية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، أن ما يُعرف بـ“السوشيال ميديا” ساهم في خلق حالة من التوتر وتصدير صورة غير دقيقة عن طبيعة العلاقات بين الشخصيات الرياضية.

واختتم يونس حديثه بالتأكيد على أن المنافسة الكروية يجب أن تظل داخل المستطيل الأخضر فقط، قائلاً: "نحن متنافسون ولسنا أعداء، من الطبيعي أن أحزن إذا خسر الزمالك الدوري، ومن حقي أن أتمنى فوز فريقي على الأهلي، لكن يجب أن نعيد الكرة إلى إطارها الطبيعي خلال الـ 90 دقيقة فقط دون خناقات أو تجاوزات".