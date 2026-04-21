محمد عطية الفيومي: عودة التوقيت الصيفي استحقاق قانونى أقره المجلس

أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطبيق التوقيت الصيفي المقرر بدءه الخميس المقبل يمثل استحقاقًا قانونيًا أقره مجلس النواب، موضحًا أنه كان من أبرز المعارضين لهذا القانون خلال مناقشاته داخل البرلمان استنادًا إلى دراسات سابقة.



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، أن موقفه الرافض للتوقيت الصيفي جاء اعتمادًا على تقارير صادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء في فترات سابقة، والتي لم تُثبت وجود وفر ملموس في استهلاك الكهرباء كما يُشاع، مشيرًا إلى أن مصر سبق وأن طبقت النظام ثم تراجعت عنه لعدم تحقيقه الجدوى الاقتصادية المرجوة.



وأضاف أن تغيير التوقيت قد يسبب حالة من الارتباك في عدد من القطاعات الحيوية، مثل التحويلات البنكية الإلكترونية عبر تطبيقات الدفع الفوري، إلى جانب تأثيره على جداول رحلات الطيران والفروق الزمنية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى أن العديد من دول العالم بدأت بالفعل في التخلي عن نظام التوقيت الصيفي والإكتفاء بالتوقيت الذاتي.