عقوبة استغلال الأراضي الزراعية في إقامة المحاجر

جرم قانون الثروة المعدنية العقوبات استغلال الأراضي الزراعية في إقامة المحاجر، واضعا عقوبات بالحبس والغرامة للمخالفين.

ونصت المادة (43) على معاقبة كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخيص بإقامة أو استغلال محجر على أرض زراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.

كما تمتد العقوبة ذاتها إلى من صدر له الترخيص وقام فعليًا بإقامة المحجر أو تشغيله أو استخدامه، حيث ألزمت المادة المحكمة، إلى جانب العقوبة، بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

ونصت المادة (44) على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه على كل من يخالف أحكام المادة (35) من القانون، مع التأكيد على عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال.