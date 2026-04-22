الأمم المتحدة تحذر من تفاقم المعاناة الإنسانية للحرب في أوكرانيا

تعليق ناري من إبراهيم عادل على احتفال بيراميدز بالدوري
لتعزيز التحول الرقمى.. الحكومة توافق على اتفاقيات مهمة لوزارة الاتصالات
قرار مفاجئ من واشنطن يعرقل وصول ملايين الدولارات إلى العراق
الحكومة توافق علي تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية
الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها
عرض فني غنائي لذوي القدرات الخاصة يُسعد جمهور الركاب بمحطة مترو جمال عبد الناصر | صور
وزير التخطيط للنواب: أعلم أن المواطن يسألكم عن موعد تراجع الأسعار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم المعاناة الإنسانية وغياب أفق الحل الدبلوماسي للحرب في أوكرانيا
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم المعاناة الإنسانية وغياب أفق الحل الدبلوماسي للحرب في أوكرانيا
أ ش أ

حذّر مسؤولان في الأمم المتحدة من تصعيد خطير في القتال بين روسيا وأوكرانيا، مع تزايد أعداد الضحايا المدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية، في ظل غياب تقدم ملموس على المسار الدبلوماسي.

 جاء ذلك في جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن، بطلب من أوكرانيا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ" خالد خياري"، أن التوقف المؤقت للقتال عقب المقترح الذي كانت أوكرانيا قد قدمته بشأن وقف لإطلاق النار بمناسبة عيد الفصح ، لم يُحترم، مشيراُ إلى وقوع أعمال قتالية بالقرب من خطوط المواجهة بين روسيا وأكرانيا ، وما نجم عنها من سقوط ضحايا مدنيين، وذلك طوال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالعيد.

وأضاف "خياري" قائلا: "في الشهر الماضي وحده، قُتل ما لا يقل عن 211 مدنيا وأُصيب 1,206 آخرون في أوكرانيا، وذلك وفقا لما ذكره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان".

وأشار إلى أنه "بعد مرور خمس سنوات، لا يزال الغزو الشامل الذي يشنه الاتحاد الروسي لأوكرانيا يضع القانون الدولي على المحك، ويؤدي إلى تعميق الانقسامات، ويقوّض النظام متعدد الأطراف".

وحث "خياري" على الالتزام الدولي الراسخ بإنهاء هذه الحرب، بناءً على الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة، وذلك من خلال إيلاء اهتمام مستمر والانخراط في مساعٍ دبلوماسية منسقة تهدف إلى تأمين وقف كامل وفوري وغير مشروط لإطلاق النار.

بدورها، أشارت نائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ "جويس مسويا" إلى تصاعد حدة الهجمات خلال الشهر الماضي، والتي استهدفت المناطق السكنية، ووسائل النقل العام، وشبكات الطاقة، والبنية التحتية للموانئ. وفي الآونة الأخيرة، تسببت موجة من الهجمات الليلية التي شُنّت على مدن دنيبرو وكييف وأوديسا في مقتل أكثر من 21 مدنيا وإصابة ما يزيد عن 140 شخصاً؛ كما أسفرت ضربة استهدفت حافلة نقل عام في مدينة نيكوبول "في وضح النهار" عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 16 آخرين.

وقالت "مسويا": "لا تزال الاحتياجات الإنسانية هائلة، حتى في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية"، ومع ذلك، يواصل الشركاء في المجال الإنساني دعم جهود الإصلاح العاجل للبنية التحتية، وتواصل الفرق المتنقلة تقديم الخدمات الأساسية، كما وصلت قوافل المساعدات مؤخرا إلى المجتمعات المحلية في منطقتي ميكولايف وخيرسون.

وأضافت "مسويا" قائلة: "غير أن قدرتنا على الوصول إلى بعض المناطق لا تزال مقيدة نظرا لشدة الأعمال العدائية"، مؤكدة أيضاً أن فرق الإجلاء "تفيد بانتظام بتعرضها لضربات بطائرات مسيرة تؤثر سلبا على عملياتها".

وشددت "مسويا" على ضرورة توفير الحماية، وتأمين سبل الوصول، وتقديم المساهمات المالية في الوقت المناسب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

ترامب

بدون رئيسة المخابرات.. تفاصيل أخطر اجتماع بالبيت الأبيض قبل قرار ترامب الحاسم بشأن إيران

ترشيحاتنا

علاج الصداع بدون أدوية

صداع الصباح يفسد يومك؟ خبيرة تكشف أسباب مفاجئة وطرق التخلص منه بدون أدوية

طاجن السمك

طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل

الهالات السوداء

علاج الهالات السوداء بأسهل وأرخص الطرق

بالصور

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

إطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تخطف الانظار بظهورها

يارا
يارا
يارا

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

وزير الطيران: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطيران المستدام محليا

لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران

فيديو

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد