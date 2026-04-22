تحقيقات وملفات

بين معجزة رانييري وكابوس الهبوط.. كيف انهار ليستر سيتي من بطل إنجلترا لضحية الفوضى؟

ليستر سيتي
ليستر سيتي

في مشهد صادم لجماهير كرة القدم الإنجليزية سقط ليستر سيتي رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية (ليج وان) ليُسدل الستار على واحدة من أكثر فترات التراجع قسوة في تاريخ نادٍ لم يمضِ على معجزته الكروية سوى سنوات قليلة.

ما يحدث اليوم لليستر لا يمكن فصله عن تلك اللحظة الخالدة في موسم 2015-2016 حين توّج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري في واحدة من أعظم المفاجآت بتاريخ اللعبة. لكن بعد أقل من عقد يجد النادي نفسه في واقع مختلف تمامًا بعيدًا عن أضواء النخبة غارقًا في دوامة من التراجع الفني والإداري.

وجاء الهبوط الحالي بعد سلسلة نتائج كارثية كان أبرزها التعثر أمام هال سيتي ليتأكد رسميًا عجز الفريق عن الهروب من مراكز الهبوط حيث يحتل المركز الـ23 برصيد 42 نقطة مع تبقي جولتين فقط دون أي أمل في اللحاق بمنافسيه مثل بلاكبيرن روفرز وتشارلتون أثليتيك.

الأرقام تعكس بوضوح حجم الأزمة؛ فمنذ يناير الماضي لم يحقق الفريق سوى 3 انتصارات في 14 مباراة وهو معدل كارثي لفريق كان قبل سنوات قليلة ينافس كبار القارة.

تراجع تدريجي.. ونهاية مؤلمة

بدأت ملامح السقوط منذ هبوط الفريق من البريميرليغ في موسم 2022-2023 قبل أن ينجح في العودة سريعًا عبر التشامبيونشيب بقيادة إنزو ماريسكا. لكن العودة لم تدم طويلًا حيث هبط مجددًا بعد موسم واحد فقط في الدوري الممتاز ليبدأ بعدها الانهيار الأكبر الذي انتهى بالسقوط إلى الدرجة الثالثة.

هذا التراجع لم يكن وليد اللحظة بل نتيجة تراكمات فنية وإدارية انعكست على أداء الفريق واستقراره لتتحول رحلة ليستر من نموذج يُحتذى به في التخطيط الذكي إلى مثال صارخ على الانحدار السريع.

أرقام لا تجامل

تاريخيًا يعد ليستر من الأندية التي عانت من عدم الاستقرار حيث هبط من الدرجة الأولى 13 مرة وهو رقم يعكس معاناة مزمنة رغم فترات التألق المتقطعة.

ومع ذلك يبقى الإنجاز التاريخي في 2016 محفورًا في الذاكرة إلى جانب التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2021 على حساب تشيلسي والفوز بالدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي كآخر ومضات المجد.

مباراة الهبوط

شهدت المباراة الحاسمة تقلبات درامية حيث تبادل الفريق التقدم والتعادل لكن النتيجة النهائية لم تكن كافية لإنقاذ الموقف ليهبط الفريق رسميًا وسط صدمة جماهيرية في واحدة من أقسى النهايات لنادٍ عاش يومًا ما حلمًا كرويًا لا يُنسى.

قراءة في السنوات الأخيرة

خلال المواسم الخمسة الماضية يمكن تتبع الانحدار بوضوح:

2021-22: مركز ثامن في البريميرليج

2022-23: هبوط (المركز 18)

2023-24: بطل التشامبيونشيب

2024-25: هبوط جديد (المركز 18)

2025-26: المركز 23 في التشامبيونشيب (هبوط)

ماذا بعد؟

الهبوط إلى ليج وان لا يمثل مجرد تراجع رياضي بل يفتح الباب أمام تحديات مالية وفنية كبيرة قد تُجبر النادي على إعادة بناء شاملة سواء على مستوى الإدارة أو قائمة اللاعبين.

ويبقى السؤال الأهم وهو هل يستطيع ليستر سيتي كتابة فصل جديد من المعجزات كما فعل في 2016 أم أن السقوط الحالي هو بداية لحقبة أكثر صعوبة؟

في كل الأحوال ستظل قصة ليستر سيتي واحدة من أكثر القصص تقلبًا في تاريخ كرة القدم بين قمة المجد ومرارة الانهيار.

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

