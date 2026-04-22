قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خلافات عائلية تنتهي بطعن إمام على طريق الصلاة.. وشهود عيان: الخلاف كان أكثر مع شقيقه

خلافات عائلية | انتقام دموي داخل طريق الصلاة ومقتل الإمام.. وشهود عيان: الخلاف كان أكثر مع شقيقه
خلافات عائلية | انتقام دموي داخل طريق الصلاة ومقتل الإمام.. وشهود عيان: الخلاف كان أكثر مع شقيقه
ياسمين القصاص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من ضبط المتهم بقتل إمام مسجد وإصابة شقيقه بطعنات، وذلك أثناء توجههما لأداء الصلاة داخل أحد المساجد بقرية الغربي بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي المحافظة.

وفي هذا الصدد، قال شاهد عيان من قنا: "ابن خال الشيخ أسامة، إمام المسجد، ظهر أمامه في حالة انفعال شديد، وكانت تبدو عليه علامات الغضب الشديد، فيما كان يحمل في يده سلاح أبيض".

وأضاف شاهد عيانلـ "صدى البلد": "أقدم على طعن الشيخ، ما أسفر عن إصابته، كما تعرض مصطفي شقيق الشيخ أسامة للإصابة أيضا أثناء محاولته الدفاع عن شقيقه". 

وأشار إلى أن الواقعة جاءت نتيجة خلافات عائلية قديمة مر عليها وقت طويل. 

بلاغ أمني وتحرك عاجل

وكانت البداية بتلقي مديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بطعنات بقرية الغربي بهجورة. 

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص مقتل إمام مسجد متأثرا بإصابته، وإصابة شقيقه بطعنات متفرقة بالجسد.

اعترافات المتهم ودوافع الواقع

وبعد ضبط المتهم، أدلى باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، أقر خلالها بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام، وأوضح أن خلافات عائلية نشبت بينه وبين والده قبل عامين، انتهت بطرده من المنزل، على حد قوله، مشيرا إلى اعتقاده بأن المجني عليهما، وهما ابنا خالته، كانا سببا في تلك الخلافات.

وأضاف أنه غادر إلى القاهرة عقب تلك الأحداث، قبل أن يعود لاحقا لتنفيذ جريمته، حيث اعتدى عليهما بسلاح أبيض أثناء توجههما لأداء الصلاة، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

نقل الضحايا وضبط المتهم

وتم نقل جثمان المتوفى والمصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

استكمال التحقيقات

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما كلفت وحدة المباحث بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث بالكامل.

قنا محافظة قنا مقتل إمام مسجد الميابة العامة التحقيقات الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا خلافات عائلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد