الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حوار مفتوح بشفافية.. محافظ جنوب سيناء يدشن أول لقاء إعلامي: المواطن في صدارة الأولويات

لقاء المحافظ مع الصحفيين والاعلاميين بجنوب سيناء
ايمن محمد

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أول لقاء موسع له مع ممثلي  ووسائل الإعلام ومراسلي المواقع الإخبارية بالمحافظة، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الشفافية وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الإعلام، بوصفه شريكًا رئيسيًا في نقل الحقائق والتفاعل مع قضايا المواطنين.

وأكد المحافظ، في مستهل اللقاء، أن الإعلام يُمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية، لما له من دور فاعل في تشكيل الوعي المجتمعي، مشددًا على أن «المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي»، وأن الجهاز التنفيذي يعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات أبناء المحافظة.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا في آليات التواصل مع المواطنين، من خلال تفعيل منظومة الشكاوى، التي حققت معدل استجابة مرتفعًا بلغ 98%، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية مكثفة شملت الوديان والتجمعات البدوية بمختلف مدن المحافظة، فضلًا عن عقد لقاءات مباشرة للاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على تلبيتها.

واستعرض المحافظ دور مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، باعتباره أحد أهم أدوات الإدارة الحديثة للأزمات، خاصة في مواجهة مخاطر السيول، حيث أسهم في تعزيز سرعة التنسيق مع رؤساء المدن، ورفع كفاءة إدارة الموارد وتحركات المركبات.

كما تناول اللقاء ما تحقق في عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها الخطة الاستثمارية، وقطاعات الكهرباء والطرق، إلى جانب ملفي التقنين والتصالح، مؤكدًا أن القطاع الصحي يحظى باهتمام خاص من خلال التكامل بين منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل؛ بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وعلى صعيد المشروعات، أوضح المحافظ أنه تم افتتاح وتشغيل عدد من المشروعات التنموية والخدمية، من بينها حديقة الزهور، ومركز الصيد التعاوني بمدينة الطور، وازدواج طريق حمام موسى، بالإضافة إلى تسليم عقود المنازل البدوية. 

كما أشار إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمطاعم؛ لضمان سلامة المواطنين والسائحين.

وأضاف أن المحافظة مستمرة في التوسع في إنشاء منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، في إطار جهود تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على انتظام عقد لقاءات دورية مع وسائل الإعلام، بما يضمن إتاحة المعلومات من مصادرها الرسمية، ويعزز دور 

 في نقل نبض الشارع السيناوي، وتسليط الضوء على أولويات المواطنين.

