خطة لمشاركة شباب أسوان في الدورة الرابعة مبادرة لمشروعات الخضراء الذكية

أعلن رسميا عن فتح باب التقدم للمشاركة فى الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ضمن جهود الدولة لتعزيز العمل المناخي على المستوى المحلي ودعم التحول نحو الإقتصاد الأخضر وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية .

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً موسعاً لوضع رؤية تنفيذية متكاملة تضمن تحقيق مشاركة فعالة ومتميزة للمحافظة فى هذه المبادرة الوطنية الطموحة .

حضر الإجتماع كل من الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، بالإضافة إلى الدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور فيصل عبد الحميد رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فضلاً عن الدكتورة ولاء سعد مستشار المحافظ لشئون المبادرات التنموية والمجتمعية ، علاوة على المديرين والمسئولين من أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة على مستوى المحافظة .

وشهد الاجتماع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب عملاً منظماً وسريعاً قائمًا على التكامل والتنسيق بين كافة الجهات ، وتشكيل لجنة تنفيذية مصغرة تضم ممثلي البيئة والتضامن الاجتماعي والمكتب الفني ومؤسسة أم حبيبة وذلك لإعداد خطة عمل ببرنامج زمني محدد تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب من خلال تكثيف اللقاءات التعريفية المفتوحة ، ونشر الوعي بفكرة المبادرة وآليات التقديم ، مع توضيح معايير القبول والنجاح بشفافية كاملة ، وبما يساهم في تحفيز الشباب وأصحاب الأفكار الإبتكارية على المشاركة وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ .

المشروعات الخضراء

التشديد على أهمية البناء على خبرات الدورات السابقة لمعالجة أوجه القصور ونقاط الضعف المرصودة سابقاً ، مع تعزيز نقاط القوة بما يتوافق مع إستراتيجية أسوان للعمل الأهلي 2040"، وأيضاً تعظيم دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، إلى جانب الإستفادة من المبادرات الشبابية، وعلى رأسها "أسوان بشبابها أجمل"، كأداة فاعلة لتنظيم المشاركة المجتمعية ، وبما يضمن تحقيق نتائج متقدمة للمحافظة بمختلف فئات المسابقة في هذه المبادرة الوطنية الرائدة .

التوجيه بضرورة أن تتضمن خطة العمل حصرًا دقيقًا للاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتعزيز التنسيق بين كافة الجهات ، وتوحيد الرسائل الإعلامية وتكثيف جهود التوعية بالمبادرة داخل جميع الوحدات المحلية والمديريات والجهات الحكومية، مع العمل على إطلاق منصة محلية متكاملة، وتوفير مراكز تدريب متخصصة لدعم المتقدمين، خاصة في مجالات إعداد وصياغة المشروعات، والتحول الرقمي، ودراسات الجدوى الاقتصادية.

التأكيد على أن الهدف لا يقتصر على المشاركة فقط ، بل يمتد إلى تأسيس منظومة مستدامة لرعاية الأفكار والمشروعات من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تكون مظلة رسمية لتبني ودراسة وتحليل وتطوير هذه المشروعات بما يحقق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات ، مع ضمان الحفاظ الكامل على حقوق الملكية الفكرية لأصحابها.