محافظ أسوان يتفقد محطة وقود بطريق السادات

من أجل ضبط منظومة تداول المواد البترولية ، أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة تفقدية لأحد محطات تعبئة الوقود بطريق السادات ، والتى تم إعادة تشغيلها بعد توفيق أوضاعها للتأكد من إنتظام العمل وتطبيق الضوابط المنظمة .

وخلال الجولة ، شدد المحافظ على ضرورة الإلتزام الكامل بالإجراءات والاشتراطات التى تم وضعها بالتنسيق مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المواد البترولية بالهيئة العامة للبترول بما يضمن إحكام الرقابة على عمليات التموين وتنظيم حركة التزود بالوقود داخل المحافظة .

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن صرف المواد البترولية من السولار والبنزين يقتصر فقط على المركبات المرخصة من السيارات والموتوسيكلات والتروسيكلات.

جولة ميدانية

مشدداً على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة وفورية تجاه أي محاولات لزيادة التموين بصورة غير مبررة أو مخالفة للقواعد ، وذلك مع وجود فرق من الهيئة العامة للبترول ، ووزارة التموين ، وعدد من الجهات تقوم بالتفتيش على محطات الوقود فى المحافظة .

وتؤكد محافظة أسوان إستمرار جهودها المكثفة لإحكام السيطرة على منظومة الوقود، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، مع التصدى بكل حزم لأى محاولات للإستغلال أو التلاعب حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيقاً للإنضباط داخل الشارع الأسوانى .