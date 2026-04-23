مهاب ياسر: فخورون إننا جبنا بطولة لنادي الزمالك في كرة السلة بعد فترة غياب

أكد مهاب ياسر، لاعب فريق كرة السلة بالزمالك، سعادته الكبيرة بتحقيق لقب كأس مصر مع الفارس الأبيض بعد سنوات من غياب الزمالك عن البطولات في كرة السلة.

وقال مهاب ياسر، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا كان هدفي أني أكمل في دوري الجامعات الأمريكية، ولكن بعد ذلك فضلت العودة لصفوف نادي الزمالك مجددًا».

وأضاف قائلًا: «عودتي من الاحتراف كان من أجل مساعدة الزمالك على تحقيق البطولات».

وتابع قائلًا: «أكيد عدت علينا ظروف مش كويسة ، وأعضاء مجلس الإدارة يبذلون أقصى مجهود معنا ومع الفريق في ظل الظروف المتاحة».

وواصل قائلًا: «فخورون إننا جبنا بطولة لنادي الزمالك في كرة السلة بعد فترة من الغياب».

وأكد مهاب ياسر أن جمهور الزمالك هو اللاعب رقم واحد لنادي الزمالك ويرتحلون خلف الفريق في كل مكان.