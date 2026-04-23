أشرف قاسم: بيراميدز سيعاني أمام مهارات خوان بيزيرا

أكد أشرف قاسم نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن فريق بيراميدز قد يواجه أزمة كبيرة في التعامل مع قدرات اللاعب خوان بيزيرا داخل صفوف الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب يتمتع بإمكانيات فنية ومهارية عالية تمثل أحد أهم مفاتيح اللعب.

وقال قاسم خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن هذه النقطة قد تكون من أبرز التحديات التي تواجه بيراميدز في المباراة المقبلة.

وأضاف أن بيراميدز يعاني أيضًا من بطء نسبي في ثنائي قلب الدفاع، خاصة في مواجهة المهاجم ناصر منسي الذي يتميز بالقتال على كل كرة داخل منطقة الجزاء.