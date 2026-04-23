افتتاح وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة سمنود التكنولوجية

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة سمنود التكنولوجية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزير التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين عام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والعميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة.

وتستهدف الوحدة تقديم خدمات التمكين الاقتصادي والدعم والحماية الاجتماعية للطلاب، خاصة من أسر برنامج «تكافل وكرامة»، من خلال المساهمة في سداد المصروفات الدراسية وتقديم الأجهزة التعويضية والخدمات المساندة.

كما شهد الحضور فعاليات الملتقى التوظيفي والمعرض السنوي لمشروعات ومنتجات طلاب جامعة سمنود التكنولوجية، والذي أُقيم تحت شعار «الجامعات التكنولوجية قاطرة النهضة الصناعية»، في إطار توجه الدولة نحو دعم التعليم التكنولوجي وربطه باحتياجات سوق العمل.

وتفقد الحضور مشاريع الطلاب الذين عرضوا نماذج مبتكرة من المشروعات التي تستهدف تقديم حلول عملية لتحديات الصناعة.

ويشهد الملتقى التوظيفي مشاركة 120 شركة ومصنعًا من كبرى الكيانات الصناعية لتقديم فرص توظيف حقيقية لطلاب السنة النهائية داخل مصانعها وشركاتها، بمشاركة 350 طالبًا في ملتقى التوظيف.

الجدير بالذكر أن الوزارة تقدم من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الجامعية لتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي للطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، تشمل التمكين الاقتصادي، التوعية، التدريب، والدعم المباشر، ويستفيد منها الآلاف من الطلاب من خلال عدد 43 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات.