جامعة الوادي الجديد تنظم ندوة لدعم الصحة النفسية للطلاب

عقد مركز الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بجامعة الوادي الجديد، اليوم، ندوة موسعة بعنوان "الدعم النفسي والاجتماعي وأثره في التوازن النفسي والصحي للطلاب"، والتي عقدت بمدرسة الثانوية الفنية بنات، برعاية من الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مركز الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالجامعة.

بمشاركة عدد 6 مدارس ثانوية على مستوى إدارة الخارجة التعليمية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، تحت إشراف الدكتور إبراهيم قناوي مدير عام مديرية التربية والتعليم، وحضور السيد مجدي محمد محمود مدير

وقال الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مركز الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، إن الجامعة ومركز الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين يولى أهمية قصوى بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، وذلك إيمانًا من الجامعة بأهمية تخريج مواطن صالح للمجتمع قادر على العطاء والتنمية يحمل أفكارًا بناءة لوطنه، لذلك يجب حل جميع المشكلات النفسية والاجتماعية ودعم نقاط القوة في الطلاب وخاصة الفتاة فهي الأم والزوجة والأخت.

وأوضح أن أعضاء المركز دورهم الأساسي في المركز الاستماع لجميع المشكلات وتقديم الدعم من خلال أنشطة مختلفة مثل الأنشطة الترفيهية والإبداعية والأنشطة الرياضية.

وفي نهاية الندوة قامت الطالبات بعرض بعض المشكلات النفسية والاجتماعية التي تواجههن في حياتهن، وقام المحاضرون بتقديم الحلول والدعم للطالبات.

تأتي هذه الندوة في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة الوادي الجديد لتعزيز الصحة النفسية لدى الطلاب، خاصة في المراحل التعليمية المختلفة، من خلال التعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وتهدف مثل هذه الفعاليات إلى رفع الوعي بأهمية الدعم النفسي والاجتماعي، ومساعدة الطلاب على مواجهة التحديات اليومية، بما يسهم في تحقيق التوازن النفسي وتحسين الأداء الدراسي وبناء جيل واعٍ قادر على التكيف والإنتاج.