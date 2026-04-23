التنمية المحلية عن السياحة البيئية بسيناء: تنوع بيولوجي وشعاب مرجانية وجبال خلابة

أكدت هدى الشوادفي مساعدة وزيرة التنمية المحلية والبيئة لشؤون السياحة البيئية، أن السياحة البيئية لا تقتصر على المحميات الطبيعية وتعتمد على الموارد الطبيعية التي تمتلكها مصر .

وقالت هدى الشوادفي في حوارها على قناة " إكسترا نيوز"، :" سيناء بها تنوع بيلوجي وموارد طبيعية خلابة وسيناء بها شعاب مرجانية وأسماك غاية في الروعة ".

وأضافت هدى الشوادفي:" سيناء بها حيوانات ونباتات فريدة من نوعها وكذلك تتمتع سيناء بالوديان والجبال الخلابة ".

وأكملت هدى الشوادفي:" أشجار المنجروف تتواجد على ساحل البحر الأحمر وتواجد في رأس محمد ووادي الجمال "، مضيفا:" المنجروف ينقي الهواء والمياه ويتسبب في حالة من التوازن البيئي ".

ولفتت هدى الشوادفي :" تم وضع إطار بالتعاون مع وزارة السياحة للأنشطة الخاصة بالسياحة البيئية في مختلف أنحاء الجمهورية ".