شوبير: الزمالك الأقرب لحسم الدوري بنسبة 70% بعد تخطي عقبة بيراميدز

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن نادي الزمالك بات الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مشيرًا إلى أن حظوظه تصل إلى 70%، ما لم تحدث مفاجآت غير متوقعة في الجولات المتبقية.

وأوضح شوبير أن فوز الزمالك على بيراميدز يمثل خطوة حاسمة على طريق التتويج، خاصة أنه جاء أمام أحد أبرز المنافسين، ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة.

وأضاف أن الزمالك وسّع الفارق إلى 5 نقاط مع أقرب ملاحقيه، وهو ما يعزز من دوافع اللاعبين لمواصلة الانتصارات، في ظل اقتراب المسابقة من مراحلها الحاسمة.

وأشار إلى أن جدول المباريات يصب نسبيًا في مصلحة الزمالك، حيث سيخوض مواجهة أقل صعوبة أمام إنبي في الجولة المقبلة، بينما ينتظر الأهلي مواجهتان في غاية القوة أمام بيراميدز ثم الزمالك.

واختتم شوبير تصريحاته، مؤكدًا أن طموح الزمالك يتمثل في الخروج بنتيجة التعادل على الأقل أمام الأهلي، في حين يعوّل الأهلي على تعثر منافسه عبر نتائج مباريات فرق مثل سموحة وسيراميكا كليوباترا، في وقت أصبحت فيه المفاجآت أقل حدوثًا.